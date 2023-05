"Silvio Berlusconi sta bene?": spiazzante domanda all'Isola dei Famosi, gelo in studio

Liti, polemiche e tensioni tra naufraghi hanno animato la quarta puntata dell'Isola dei Famosi in onda lunedì 8 maggio 2023. Tra i protagonisti della serata è spiccata Helena Prestes, finita al centro di un'accesa discussione dopo le critiche di alcuni altri naufraghi e perciò arrivata in nomination insieme a Gian Maria Sainato e Fiore Argento. Ma oltre che per i battibecchi con il resto del gruppo, la modella ha fatto parlare di sé anche per aver posto una domanda decisamente fuori dal contesto del reality, arrivata quando è stata chiamata in disparte per esprimere il suo voto.

"Posso chiedere una cosa della vita reale?" ha esordito Helena in collegamento con lo studio. "Chiedi" hanno sollecitato Ilary Blasi ed Enrico Papi, probabilmente certi che avrebbe fatto una domanda sul fidanzato Carlo Motta o sulla sua famiglia. La concorrente, invece, ha spiazzato tutti: "Volevo chiedere una cosa sull'Italia. Posso farla quindi? Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene". Il riferimento è alle condizioni di salute del leader di Forza Italia, da un mese all'ospedale San Raffaele di Milano per le complicazioni di una leucemia cronica.

Dopo un attimo di silenzio e un brusio in studio, ecco arrivare la rassicurazione dell'opinionista: "Sì, sta bene", le ha risposto. "Sì? Allora sono contenta!" ha concluso la modella, poi destinataria delle domande di Vladimir Luxuriua che ha riportato la diretta sugli argomenti del reality chiedendole se ci fosse una simpatia con Luca Vetrone. "Con Luca mi trovo molto bene ed è simpatico. Abbiamo avuto un piccolo litigio, ma per una questione tecnica. Nulla di grosso e infatti abbiamo chiarito. Quindi certo che sto bene con lui", ha detto: "Se il mio ragazzo deve essere geloso? No, sono cose diverse, a me Carlo manca tantissimo. La sua voce, le sue parole, penso a lui".

Helena Prestes contro tutti

Nel corso della puntata la modella è stata accusata dalle Chicas di controllare ogni loro mossa. La stessa Cristina Scuccia con cui pareva aver stretto una bella amicizia ha avuto da ridire sui suoi modi, anche se poi l'ha scelta durante la catena di salvataggio per poter recuperare il rapporto. Marco Mazzoli, invece, si è schierato contro la Prestes per via del suo bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione: "Sembra una recita...". Mentre Fiore Argento è certa che sia una persona arrogante e ignorante: "Quando non ha argomenti, mi insulta a caso".

(Le parole di Helena a partire dal minuto 2)