I fratelli Tavassi si riabbracciano: la reunion tutta da ridere

I fratelli Tavassi sono stati indubbiamente tra i naufraghi più amati di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Con le loro vicende famigliari, e la loro travolgente simpatia sono stati al centro delle dinamiche del reality. Un’uscita di scena la loro che ha deluso tanti. Prima infatti è stata Guendalina a dover abbandonare il programma, in seguito al suo inatteso prolungamento. La scorsa settimana è toccato invece ad Edoardo,lasciare l’Honduras per volere medico, a seguito di un incidente al ginocchio. Dopo essere stati lontani per qualche settimana i fratelli più amati del piccolo schermo si sono finalmente riabbracciati. L’incontro, documentato scrupolosamente dall’ex gieffina su Instagram, è avvenuto nella loro Roma, e Guenda si è mostrata trepidante di rivedere il fratello. Con loro anche Federico Perna, il fidanzato dell’influencer.

L’ironia di Guendalina

I tre hanno trascorso una piacevole cena in un locale romano, e la Tavassi per tutta la serata, dopo tanto tempo distante da lui, non ha potuto non fare ironia sul fratello: “Sono sempre più onorata di essere a cena con Ragnarr”, dice ridendo la ragazza paragonando il fratello a Ragnarr Loðbrók, barbuto personaggio di Vikins. Guendalina è incontenibile e i suoi accostamenti non finiscono quì. L’ex naufraga fa notare ai followers anche la somiglianza del suo fidanzato, Federico, che per l’occasione indossa una camicia hawaiana, ad Alvin l’inviato dell’Isola, ormai popolare per le sue camicie floreali. La serata prosegue tra risate e buon cibo, che Edoardo spazzola prontamente, visto che è noto quanto sull’Isola si patisca la fame. “Non mi hai fatto fare nemmeno una storia”, lo accusa la Tavassi, che voleva immortalare il dolcetto ordinato da Edo. Eppure Edoardo si mostra in forma smagliante, dimagrito e in forma, tanto che Guendalina lo stuzzica anche su questo: “Sei magraaa! Ti guardano tutti!”, dice rivolgendosi al videomaker. Ma Edo la stronca: “Eh perché siamo a fa una figura di m….”, dice il ragazzo riferendosi all’esuberanza della sorella. Insomma l’Isola dei Tavassi è finita, ma i due non smettono di divertire e intrattenere il pubblico con i loro proverbiali siparietti.