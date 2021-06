Isola dei Famosi: Cecilia e Ignazio si sposeranno, ma Moser rifiuta il teatrino di Ilary Blasi / VIDEO

Un scena surreale. Questa finale dell'Isola dei Famosi ha riservato una sorpresa poco piacevole a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ha avuto la possibilità di rincontrarsi sulla spiaggia dell'Honduras perché Cecilia è stata invitata dalla produzione a raggiungere il compagno.

Scatto da centometrista per il nostro Ignazio ❤️😭❤️ #Isola pic.twitter.com/f22uaHyuPQ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2021

La coppia dopo baci e abbracci ha vissuto un momento di grande imbarazzo, o almeno è quello che da casa è sembrato e che tutti noi abbiamo provato. Moser durante il suo percorso sull'Isola più di una volta ha ripetuto quanto ami Cecilia e che stando lontano ha capito che sono ancora molti i traguardi da portare avanti nei prossimi anni, uno in particolar modo.

Prima dell'incontro dei due sull'Isola, Ilary aveva provato a chiedere quale fosse questo "passo", Igazio ha tergiversato parlando della loro nuova casa e del cagnolino che sta per arrivare. Ovviamente era chiaro a cosa si riferisse l'atleta, ma come ha voluto specificare lui e Cecilia preferiscono tenere per loro stessi alcuni particolari "poiché la nostra relazione è nata proprio sotto i riflettori".

Questa risposta non è piaciuta alla conduttrice che aveva già programmato tutto: Ignazio è sbarcato sull'Isola, ha letto i messaggi d'amore che Rodriguez gli aveva scritto su un diario, i due si sono abbracciati e baciati e poi sotto la sabbia avrebbero doviuto prendere un anello di fidanzamento per fare una proposta in diretta.

Bravo Moser che non si presta al teatrino della proposta di matrimonio in diretta...

Io mai avrei pensato nella vita, ma totally innamorata di Ignazio... di una dolcezza disarmante, bono ultraterreno, con la testa sulle spalle... beata te Cecì #isola — Cat (@kat_shadow83) June 7, 2021

"Ignazio hai detto che sei pronto ad un passo importante, vuoi dirlo a Cecilia? Io te lo dico, quando ti ricapita di essere sulla spiaggia, quasi al tramonto e poi c'è una sorpresa sotto la sabbia" con queste parole Ilary Blasi ha cercato di convincere Moser a dichiararsi in diretta tv, ma non c'è riuscita. La risposta di Moser è stata categorica "No!". "Come ti ho detto vogliamo tenerci delle cose solo per noi, poi quando succederà sarai la prima a saperlo e poi l'anello vorrei sceglierlo io". "Ma noi non abbiamo bisogno di questo, ci amiamo alla follia e io già gli ho detto che voglio morire accanto a lui" ha aggiunto Cecilia.

Insomma un momento di bassa, bassissima, tv in cui Blasi ha quasi costretto Moser a fare una proposta di matrimonio in diretta.