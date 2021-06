Isola: Ignazio Moser in lacrime per il padre / VIDEO

Una bellissima sorpresa, proprio perché inaspettata, per Ignazio Moser. Dopo aver parlato, durante la settimana, con Cerioli e Awed della sua famiglia, soprattutto del papà, questa sera l'ex atleta ha ricevuto un videomessaggio del padre, Francesco Moser.

Isola: una sorpresa per Ignazio Moser

"Quando ho visto che a voi arrivavano le lettere e a me no, ci ho sperato andasse diversamente, sarebbe ipocrita dire il contrario" ha confidato Ignazio ai compagni che a differenza sua avevano ricevuto dei messaggi dai familiari. Moser è il primo ad ammettere di avere un rapporto paricolare con i genitori, durante la diretta ha anche affermato di voler dedicare più tempo a sua mamma "non passerà tutti i fine settimana o con gli amici o con la fidanzata, mamma ci vediamo presto". Ma proprio quello che non si aspettava è successo: suo papà, il campione di ciclismo Francesco Moser gli ha inviato un videomessaggio e Ignazio non ha potuto trattenere le lacrime.

Lo sai che noi Moser non siamo bravi a dire le cose. Ti ho seguito nel tuo percorso in televisione, ho visto che ti hanno tagliato i capelli, anche la barba e di quello son contento perché sai che non mi piace, fosse per me ti toglierei anche tutti i tatuaggi. Hai fatto un bel percorso, io ti ho sempre rispettato, ha potuto prendere le tue scelte e sei stato molto bravo. Noi ti aspettiamo a casa, ora che torni le ciliegie saranno mature.

"Non ho niente di cui lamentarmi, siamo due un po' orsacchiotti, facciamo fatica a dirci le cose e a manifestare l'affetto. Per questo siamo molto simili. Non me l'aspettavo perché eravamo stati chiari, avevamo detto che non avrebbe fatto queste cose. Anche se non siamo sempre andati d'accordo lui è il mio papà e per me, è stato, e sarà sempre il mio esempio" così Ignazio ha risposto alla conduttrice Ilary Blasi che gli chiedeva come si sentisse.