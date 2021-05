Isola: Moser, Cerioli e Awed si commuovono. Ignazio: "Mio padre è molto severo"

I giorni sull'Isola spesso passano molto lentamente. I naufragi dopo settimane senza mangiare in modo regolare, lontani da casa, dagli affetti e con meno forze si lasciano cullare dai ricordi e dalle emozioni. Così succede che si confidino e raccontino di particolari molto intimi. Nel daytime di oggi Andrea Cerioli ha raccontato come si è sentito quando la sua mamma è venuta a mancare, anche le cose più piccole gliela ricordano: "La mamma è quella che alle 2 di notte di manda sempre un messaggino per sapere se è tutto ok, quando mi sono ritrovato a non averla più è stato difficile, aspettavo il messaggio ma non poteva arrivare". Questa riflessione sulle madri ha commosso Ignazio Moser e Awed, che non hanno potuto trattenere le lacrime.

Ignazio Moser e il suo rapporto con il padre

Awed e Ignazio si sono confidati, in particolare il primo si è reso conto di aver spesso trascurato la mamma, rimandando - prima dell'Isola - di chiamarla. Moser invece ha parlato del suo rapporto con il padre: "Mio papà è un uomo di vecchio stampo…E’ sempre stato molto severo e molto duro nei miei confronti…”. Moser ha aggiunto che però ultimamente il loro legame è migliorato: “Con l’andare del tempo, che ho preso coraggio nel rapportarmi con lui, le cose sono migliorate molto”. Awed dopo aver ascoltato il compagno ha cercato di rassicurarlo: “Io credo che tuo padre sia molto orglioso di te, io non penso che tuo padre non sia orgoglioso di te o che non sia soddisfatto". Il compagno di Cecilia Rodriguez ha poi aggiunto: "Con il suo modo di fare burbero me lo dimostra, a modo suo si interessa".

I tre poi si sono trovati in mare, con mezzo corpo in acqua, e hanno continuato a parlarne e così Awed per tirare su gli animi ha esclamato: "Basta piangere. Noi piangiamo sempre e le donne mai. Un vero disastro".