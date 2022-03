Isola dei Famosi: la stoccata di Ilary Blasi a Alfonso Signorini

Ilary Blasi è tornata su Canale 5 con l'Isola dei Famosi. Lo show si basa in parte sulla conduzione di Blasi che tra battute, frecciatine, commenti e prese di posizione alimenta sempre la diretta, rendendola, talvolta, incandescente. L'isola è iniziata la settimana dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, in quell'occasione Ilary era salita sul palco e aveva scambiato un paio di battute con Alfonso Signorini. Tra le varie che i due si sono detti, Alfonso ha giocato il jolly della presunta separazione tra Blasi e il marito Francesco Totti. Ieri sera in diretta la conduttrice ha ricambiato il favore.

Cosa ha detto Ilary Blasi a Alfonso Signorini

Gli opinionisti dell'Isola sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria e proprio parlando di quest'ulima Ilary ha fatto notare come sia ormai un volto noto del reality: prima naufraga, poi inviata e infine opinionista. Non è un ambiente nuovo questo, anzi, e così mentre le due parlavano ecco che arriva la stoccata a Alfonso Signorini.

"Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene". Questa la frase che Blasi ha pronunciato e se anche non ha detto a chiare lettere che il commento era riferito a Alfonso Signorini, era ben evidente che fosse riferito a lui. La conduttrice ha fatto riferimento alla scalata del direttore di Chi all'interno del Grande Fratello Vip: è stato opinionista, al fianco di Ilary che era conduttrice, e ora ne è il conduttore da tre edizioni.

Era il 2019 quando Signorini diventa il conduttore del Gf Vip, prendendo il posto di Ilary, che secondo le cronache aveva comunque annunciato di non voler più ricoprire il ruolo della conduzione del reality.

Inutile sottolineare come sui social la frecciata di Blasi non sia passata inosservata: "La queen è tornata", "Mitica". Si preannuncia un'edizione ad alto tasso di sarcasmo e ironia.