Isola, Ilary punzecchia ancora Alvin: stavolta le frecciate sono hot

Nuovo botta e risposta, ieri sera all'Isola dei Famosi, tra Ilary Blasi e Alvin. Stavolta, però, da piccato si è passati al piccante. Le frecciatine scoccate nelle ultime puntate avevano fatto pensare ci fossero tensioni tra loro, ma a quanto pare sono soltanto rumors (o comunque l'allarme è rientrato).

La conduttrice ha continuato a stuzzicare l'inviato, che ormai cavalca l'onda di queste gag. "Stai attento che mancano ancora sette puntate" gli ha intimato Ilary, visto il via vai dei concorrenti con l'infermeria, e lui ha subito replicato: "Perché me la stai tirando?".

L'atmosfera si è infiammata poco dopo, quando si parlava delle temperature in Honduras e dell'escursione termica. Occasione ghiotta per la padrona di casa, che non ci ha pensato due volte a punzecchiare l'inviato e ha chiesto: "Tu metti il pigiama?". Se l'intento era quello di imbarazzarlo ha fallito, la risposta di Alvin è stata impeccabile: "Io dormo nudo".