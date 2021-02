Isola dei Famosi, Ilary Blasi: "16 concorrenti, molti non hanno mai fatto reality"

La conduttrice non anticipa molto, ma assicura un cast inedito e un inviato sorprendente. Il programma al via su Canale 5 dall'11 marzo

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Sta per tornare l'Isola dei Famosi, al via su Canale 5 dall'11 marzo (con doppio appuntamento settimanale), che vede per la prima volta al timone Ilary Blasi. La conduttrice, "carichissima", ha anticipato qualcosa - ma non troppo - a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Sono super felice e carichissima - ha detto - Un po' perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato". Su quanto accadrà ha assicurato: "Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista". Ancora top secret l'inviato e gli opinionisti: "L'inviato sarà una sorpresa. Opinionisti non so quanti ne avremo ma sono importanti, perché sono la tua spalla, il tuo braccio destro (non il sinistro perché sono mancina e quello serve a me). Possono essere la tua parola dove tu non arrivi, anche se io non mi tengo certo le cose per me. Mi piacerebbe un accostamento tra vecchio e nuovo, magari un volto familiare e una mente più giovane".

Isola dei Famosi 2021: i naufraghi

Sui concorrenti Ilary Blasi svela soltanto il numero: 16. Tanti saranno i naufraghi, mentre sui loro nomi la bocca è cucita: "Sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16". Sulla possibilità di seguire l'esempio del Gf Vip, allungando il reality di mesi, Ilary frena: "Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi".