Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi svela chi sono i suoi preferiti e perché

“Io sono spettatrice, prima che conduttrice”, ha raccontato e come tutti ha le sue preferenze. Due nomi in particolare sembrano prevalere sugli altri

Diretta e senza peli sulla lingua, Ilary Blasi è la prima a divertirsi con l’Isola dei famosi. La conduttrice romana, alla guida del reality show di Canale 5, con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi a completare la squadra come opinionisti, si è raccontata in un'intervista a Repubblica.

“Io sono spettatrice, prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una merda, certe cose delle squadra Burinos-Rafinados mi fanno ridere”, ha ammesso. I reality show un tipo di programma che le è congeniale, con tutti i loro aspetti variegati e imprevedibili: “C’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio”.

Le preferenze di Ilary Blasi

E come ogni spettatore, anche Ilary Blasi ha i propri preferiti, ossia i concorrenti che segue maggiormente e trova più interessanti. “I naufraghi li sto ancora studiando, in ogni puntata uno va su e l’altro giù”, ha ammesso, ma due nomi in particolare sembrano prevalere sugli altri.

“Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana. Poi adoro Vera Gemma: è libera”, ha detto Ilary Blasi. “Sull’isola alla fine sono tutti un po’ burinos e un po’ rafinados. Ma nella vita la differenza la vedi. Io sono nella tribù burinos, orgogliosamente”.

Valentina Persia e Vera Gemma all’Isola dei Famosi

Comica, attrice, ballerina, cabarettista, Valentina Persia, nata a Roma il 1 ottobre 1971, ha esordito in tv nel 1994 nel programma dedicato alle barzellette La sai l’ultima?, dopo aver debuttato diversi anni prima nei teatri della Capitale. La sua carriera si divide da sempre tra teatro, televisione e cinema. Nel video di presentazione per l’Isola dei famosi si era definita “mangiona, solare, autentica, simpatica, diretta, pazza”.

Romana è anche Vera Gemma, figlia del compianto Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti. Anche lei attrice (ha debuttato da bambina a fianco del padre nel film Il grande attacco), è stata diretta due volte da Dario Argento ed è molto amica di Asia Argento, con la quale ha partecipato nel 2020 a Pechino Express.