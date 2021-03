Ilary Blasi pronta per l’Isola dei Famosi: “Daniela Martani no vax? Magari le facciamo cambiare opinione”

Mancano poche ore al debutto alla conduzione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, pronta a una nuova avventura televisiva non ancora iniziata e già al centro di polemiche destinate a restare tema di discussione. Tra i concorrenti del reality di Canale 5, infatti, spicca il nome di Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e già ‘pasionaria’ di Alitalia, che negli ultimi mesi si è resa protagonista di dichiarazioni contro l'uso della mascherina, dispositivo di protezione individuale necessario in tempi di emergenza sanitaria.

Della sua partecipazione, subito contestata a gran voce dal pubblico, Ilary Blasi ha parlato nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, e “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione”, ha affermato rispondendo alla domanda sull’ipotesi che potrebbe essere stato un errore convocare chi ha espresso pubblicamente posizioni no vax in un momento delicato come quello attuale.

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: niente consigli da Alessia Marcuzzi

L’intervista è stata anche l’occasione per raccontare le emozioni alla vigilia dell’esordio del programma fissato per lunedì 15 marzo in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Una conduzione, quella di Ilary Blasi, che già si preannuncia pregna del suo stile genuino e verace che i telespettatori hanno imparato a conoscere durante l’esperienza del GF Vip. E proprio parlando delle esperienze passate e dei colleghi, la conduttrice ha tenuto a precisare che “nessuno ha rubato niente a nessuno”: “Ho deciso di lasciare il Gf Vip, una scelta ponderata e consapevole. Poi Mediaset mi ha chiamato per l’Isola”, ha puntualizzato, assicurando di non aver chiesto consigli a chi, come Alessia Marcuzzi, l’ha preceduta: “Condurre è un’esperienza talmente personale che è difficile sia chiedere sia dare consigli. E poi preferisco sbagliare con la mia testa piuttosto che essere costretta a fare chiamate per lamentarmi dei consigli sbagliati”.

Quanto agli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini (appena guarisce dal Covid) e Tommaso Zorzi: “Abbiamo cercato di prendere un pubblico vasto, che tocchi età differenti”, ha commentato: “Ormai anche la tv vive di social e proviamo ad accontentare tutti. Tra i concorrenti dell’Isola c’è anche Awed (Simone Paciello), un famosissimo tiktoker, anche questo è un modo per guardare ai giovani. E poi conduco io, che non sono di primo pelo, ma nemmeno anziana: sono l’anello di congiunzione tra tutte queste diverse generazioni”.

Ilary Blasi: “Rimango burina, il successo mi ha solo ‘raffinado’ un po’”

I concorrenti saranno divisi in due categorie opposte, da una parte i Buri?os, dall’altra i Rafinados. E Ilary Blasi? Da che parte sarà? “Inutile dire che mi sentirei molto più a mio agio tra i burini, che sono genuini e veraci, de core e de panza come diciamo noi. Gli altri invece hanno buon gusto, fanno gli intellettuali. Non fa per me...”, ha detto ridendo la conduttrice: “Mai perdere le origini, io rimango burina, diciamo che il successo mi ha rafinado un pochino...”.