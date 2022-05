Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti. Il faccia a faccia durante la diretta dell'Isola dei Famosi

Nei giorni scorsi si sono rincorse voci di tensioni tra la padrona di casa dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e l’inviato del reality, Alvin.

I due erano stati protagonisti di un piccato botta e risposta durante la prova ricompensa della quindicesima puntata che ha lasciato intendere che non corresse buon sangue.

Ci ha poi pensato Dagospia a gettare benzina sul fuoco: "Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”, allarmava il popolare sito di gossip.

Questa sera, durante la 16esima puntata dell’Isola dei Famosi, i diretti interessati sono intervenuti a dire la loro sullo scottante argomento.

Un siparietto li ha infatti messi alla prova. La conduttrice chiede all’inviato come mai indossi dei pantaloni lunghi. Alvin replica che lui indossa abitualmente pantaloni lunghi per le dirette, e con ironia fa per andarsene.

“Iniziamo malissimo”, commenta divertita la Blasi: “Alvin è il mio nemico numero 1 e stasera avremo il faccia a faccia”, conclude la presentatrice ridendo.

“Ti aspetto per il faccia a faccia e ti aspetto qui in Honduras”, replica con ironia Alvin.

Insomma i due mattatori dell’Isola hanno messo a tacere con simpatia le voci di maretta. Messinscena o verità?