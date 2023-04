Ilary Blasi apre l'Isola con una clamorosa frecciata a Totti: il video

L'Isola dei Famosi 2023 ha aperto con una scoppiettante Ilary Blasi che ha indirizzato una frecciata all'ex marito Francesco Totti. "Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c'è più..." ha detto la conduttrice dopo essere entrata in studio. Immediato il pensiero del pubblico che subito ha immaginato si volesse riferire proprio all'ex marito. Ma a sorpresa, dopo un istante di pausa: "Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa!", ha proseguito, riferendosi all'opinionista che lo scorso anno la affiancava in questa avventura televisiva. Le parole, però, sono state cucite su misura per Francesco Totti, da cui Blasi si è separata a luglio scorso e che, insieme a lei, è tutt'ora al centro del gossip e dei racconti di appuntamenti periodici in tribunale. Quindi, continuando a punzecchiare l'ex marito, ha proseguito: "Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi" ha affermato presentando il nuovo partner di lavoro.

La gag è proseguita con Vladimir Luxuria che ha retto il gioco alla padrona di casa, improvvisando un dialogo in tedesco, la lingua madre di Bastian Muller, attuale compagno di Ilary. Le parole della conduttrice sono rimbalzate su Twitter e hanno monopolizzato l'attenzione di molti utenti.

Di seguito, il video dell'apertura di Ilary Blasi