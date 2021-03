Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi regina della serata conquista con la sua simpatia e la gaffe

La regina dell'Isola, Ilary Blasi ha conquistato il pubblico con il suo modo fresco, ironico e soprattutto autoironico. Stuzzicando i concorrenti, e anche l'inviato Massimiliano Rosolino, è riuscita a far sorridere prendendosi anche in giro quando sbagliava.

Isola dei Famosi: Ilary Blasi e la gaffe della patata

Il primo scivolone della conduttrice - che non è stato il primo della serata, il primato va a Iva Zanicchi con una battuta su Daniela Martani - è arrivato quando ha dovuto presentare la Palapa (il luogo dove i concorrenti si riuniscono per le nomination) ai telespettatori. "Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei Famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata" e così la conduttrice alla sua prima prova da isolana (ha dato il cambio ad Alessia Marcuzzi) è scivolata su una buccia di tubero. Lo studio è scoppiato in una fragorosa risata in particolare Tommaso Zorzi, uno dei tre opinionisti insieme a Zanicchi e Elettra Lamborghini, che stupito dall'errore lo ha ripetuto.

Dopo l'errore, il primo collegamento dalla Palapa è stato con l'inviato Massimiliano Rosolino ed è a quel punto che è iniziata una sequenza di battute a doppio senso tra Palapa e Patata come ad esempio l'esclamazione di Blasi: "Ma la Palapa è sempre bellissima". La spontaneità con cui tutto ciò è avvenuto non ha reso la situaizone imbarazzate, ma scherzosa.

Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senza dietrologie strane, è veramente la boccata d'aria di cui avevamo bisogno. #Isola — Trash Italiano (@trash_italiano) March 15, 2021

Isola dei Famosi: Ilary e la "durata" del Visconte

La seconda gaffe ha riguardato un concorrente: il Visconte Guglielmotti che in un filmato ha confessato di avere un'interesse per Elisa Isoardi e una grande passione per il tantra yoga: "Soprattutto amo la seduzione, io mi sento di dover dare ad ogni donna che conosco un tributo ed onorarla amandola follemente. Il problema è che non garantisco il tempo e la durata di questo amore. Io ho fatto un tipo di yoga che si chiama tantra yoga e una cosa che mi ha sempre appassionato è amare una donna in maniera tantrica, cioè dare una continuazione all'amore che possa durare un giorno intero". Ilari Blasi però si è concentrata solo sulla frase che riguarda la durata e ha chiesto stuzzicando: "Lei ha detto che dura poco". Ma il Visconte ha prontamente smentito cercando di spiegare cosa intendesse, ma proprio le spiegazioni hanno continuato a far ridere naufraghi e pubblico in studio (e a casa). Elisa Isoardi però non è rimasta impressionata dalla proposta del Visconte, anzi lo ha nominato!