"A me i normodotati non piacciono": la gaffe hot di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi (video)

La prima puntata dell'Isola dei Famosi è stata palesemente segnata dalla cifra stilistica di Ilary Blasi che, dopo l'apertura con frecciata acuminata rivolta all'ex Francesco Totti, ha proseguito con battute, commenti fino ad arrivare a una gaffe che ha strappato risate in pubblico e sui social.

Era passata da poco la mezzanotte, quando la conduttrice, spronando i concorrenti a fare emergere le loro personalità, ha affermato: "L'ho detto anche in un'intervista. A me i normodotati non piacciono", ha detto la conduttrice prima di rendersi conto dell'errore e scoppiare a ridere rivolgendosi a Enrico Papi che con lei si è lasciato travolgere dalle risate. "Non i normodotati, i normotipo" ha proseguito poi Ilary, con Vladimir Luxuria che ha proseguito prendendola in giro e alimentando l'ilarità del pubblico che sui social ha reso virale anche questo momento della serata.

Anche in una precedente edizione dell'Isola era stata segnata da un'altra gaffe di Ilary Blasi. Riferendosi alla "Palapa", il luogo dove i concorrenti si riuniscono per le nomination, aveva infatti parlato di "Patata". "Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei Famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata" aveva detto allora, suscitando risate che, evidentemente, potrebbero essere il segno distintivo anche quest'anno.