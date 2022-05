Ilary Blasi è una "cougar", la provocazione di Alvin

Edoarto Tavassi, nonostante la sorella Guendalina abbia deciso di tornare a casa, sta continuando a dare spettacolo ed è la dimostrazione della sua forte personalità. Ieri sera è andato in scena l'ennesimo siparietto divertente tra lui e Mercedesz Henger. La "coppia", che si è esercitata nei baci in apnea per la prova, ma al momento non sembra esserci un reale interesse, anche se entrambi giocano sull'ambiguità. Tavassi ha ammesso: "Solo quando ci saremo baciati fuori dall'acqua, varrà come bacio. Però mi ha fatto piacere. Io con Mercedesz ho un bel rapporto, ha detto che vuole dimostrarmi che il suo interesse è reale". Dal canto suo Mercedes ha commentato: "Ci stiamo comportando come due amiconi. Però presto dovrò fargli la domanda, cioè: vogliamo restare amici? È questo quello a cui stiamo arrivando? Vorrei saperlo, tutto qui".

Proprio partendo da questo scambio di battute siamo arrivati alla provocazione di Ilary Blasi. La conduttrice ha chiesto a Nicolas Vaporidis se fosse d'accordo con quanto raccontato dai due: "Sono onesto, sono belli, ma è una cosa quasi a tre e il terzo sono io ovviamente... ma parliamo di amicizia eh". "La verità è che sono stata friendzonata", ha ribattuto Henger.

La questione del trio non è sfuggita a Ilary che ha subito chiesto a Nicola Savino cosa ne pensasse e lui ha spiegato: "È un threesome". "E io che categoria sono?", ha chiesto Blasi. Nicola Savino ha spiegato: "Tu sei blonde, celeb, milf". Tra risa e scherzi la conduttrice ha sottolineato: "Ma è da mo che so na milf io!" e quindi Alvin è intervenuto nella conversazione e ha spiegato "No, è una cougar".