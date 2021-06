Ilary Blasi commenta la sua Isola: dall'"impacciato" Rosolino a Elettra Lamborghini "pesce fuor d'acqua"

La quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi è finita con la vittoria di Awed, ma a vincere è stata anche Ilary Blasi, per la prima volta al timone del reality. Una stagione complicata per via del Covid, ma comunque piena di soddisfazioni come racconta la conduttrice in un'intervista a Il Fatto Quotidiano: "La pandemia ha inevitabilmente inciso. E' stata la mia prima edizione, è un reality ma è completamente diverso dal Grande Fratello. Tamponi, quarantena, i naufraghi non potevano venire in studio, chi partiva non poteva sbarcare subito, la finale per la prima volta a distanza. Faticosa e complicata ma l'abbiamo portata a casa. Mi sono divertita, ho fatto la mia Isola nell'Isola".

Soddisfatta anche per gli ascolti nonostante non siano stati proprio eccellenti, soprattutto in alcune settimane: "Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l'azienda. Mi piace l'idea di portare l'allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo". E a proposito dei suoi compagni d'avventura: "Massimiliano (Rosolino, ndr) all'inizio ha sofferto, lontano dalla famiglia per tre mesi e non è il suo lavoro principale. Lo stimo, non era per niente facile". All'inizio questo era molto evidente, con il campione di nuoto che tutto sembrava tranne che un inviato: "Anch'io con lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi - spiega Ilary Blasi - poi a un certo punto mi sono detta: 'Ma che succede se sbagliamo? Niente'. Abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato, ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro. Il suo essere impacciato è diventato un punto di forza".

Assodato che il suo preferito in assoluto resta Jeda, la conduttrice si è trovata molto bene anche con i tre opinionisti: "La Iva nazionale fa tv da sempre, non ha bisogno di presentazioni. Tommaso per me è stato un appoggio anche quando non avevamo ancora i naufraghi in studio, conosce il mondo social e dei reality. Elettra l'ho voluta fortemente, è una macchietta. Si è sentita un po' un pesce fuor d'acqua in questo reality - conclude la conduttrice - è abituata ai social non so se si è trovata a sua agio ma il suo colore ha aiutato". Insomma, tirando le somme una bella Isola per la quale si dice "pronta per il bis".