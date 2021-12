Isola dei Famosi 2022: cast, concorrenti, anticipazioni puntate e tutte le novità sulla nuova edizione

Isola dei Famosi 2022, lavori in corso per la nuova edizione di un reality che per il 16esimo anno promette di regalare ore di leggerezza al pubblico di Canale 5. Anche quest’anno al timone dello show troviamo Ilary Blasi, padrona di casa di uno show che già l’ha mostrata a suo agio con i collegamenti dall’Honduras, i dialoghi con gli opinionisti, gli immancabili screzi con i naufraghi. Mancano ancora due mesi all’esordio del programma che per almeno due mesi terrà compagnia ai telespettatori con una puntata in diretta a settimana, ma già avanzano le prime indiscrezioni su un cast costruito sempre con un solo scopo: fare spettacolo e divertire.

Isola dei Famosi 2021, le date

Il debutto dell’Isola dei Famosi 2022 non è ancora stato fissato nel palinsesto, ma, com’è stato per l’anno scorso, parte dopo il GF Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è stato dilungato fino al 14 marzo e dunque, la prima data possibile potrebbe essere già a fine marzo. La squadra di autori e la stessa Ilary Blasi, infatti, sostengono ritmi serrati anche durante queste feste natalizie per definire una squadra di cui racconta ampiamente il settimanale Chi.

Isola dei Famosi 2021, torna Massimiliano Rosolino?

Massimiliano Rosolino dovrebbe essere confermato nel ruolo di inviato per il secondo anno consecutivo. Tra Ilary Blasi e l’ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le stelle sarebbe nata una bella affinità lavorativa, ma in ballo pare ci sia anche il nome di Marco Maddaloni, vincitore del reality nel 2019 e concorrente esperto delle dinamiche.

Isola dei Famosi 2022, opinionisti

Certezza, al momento, è che non bisseranno la loro esperienza come opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ilary Blasi vorrebbe fortemente Ambra Angiolini e Amanda Lear, ipotesi difficilmente realizzabili.

Isola dei Famosi 2022, i concorrenti

Per quanto riguarda i concorrenti, i contatti certi fino ad ora sono stati con Olga Plachina, 24 anni, moglie di Aldo Montano, schermidore olimpico e concorrente del GF Vip; i fratelli Luca e Gianmarco Onestini, la showgirl Alessia Fabiani, l’ex calciatore di Inter e Torino Hakan Sukur, fuggito dalla Turchia per questioni politiche e oggi tassista negli Stati Uniti.