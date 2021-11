Isola dei Famosi 2022, via libera Mediaset: confermata Ilary Blasi

Sembrava che dovesse saltare un giro, per lasciare spazio alla resuscitata La Talpa, e invece l'Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 in primavera, al termine dell'edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip.

Torna Ilary Blasi

Secondo quanto riportato da TvBlog, l'Isola è stata sorprendentemente rinnovata, anche dopo i non straordinari ascolti tv dell'edizione passata. 22 puntate e una media di 3.067.000 telespettatori, con il 18,30% di share. Tanto è bastato ad Ilary Blasi per essere riconfermata alla guida del reality, nei cinque anni precedenti condotto da Alessia Marcuzzi.

Sarà quindi la settima Isola dei Famosi firmata Mediaset, a quasi 20 anni dalla prima storica edizione Rai del 2003, condotta da Simona Ventura e vinta da Walter Nudo davanti a 10.451.000 italiani, con uno share del 42.75%. Altri tempi, altri dati Auditel, altro stupore da reality. Dopo il flop di Star in the Star un ritorno in prime time da non fallire per l'ex conduttrice del Gf Vip, che a marzo passerà il testimone Mediaset all'altro reality di punta di Canale 5.

A vincere l'Isola dei Famosi del 2021, con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi opinionisti, lo youtuber Simone Paciello "Awed", davanti a Valentina Persia e ad Andrea Cerioli.