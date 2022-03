Isola dei Famosi 2022: cast, concorrenti, anticipazioni puntate e tutte le novità sulla nuova edizione

Isola dei Famosi 2022, la nuova edizione del reality che per il 16esimo anno promette di regalare ore di leggerezza al pubblico di Canale 5 è pronta a partire. Anche quest’anno al timone dello show troviamo Ilary Blasi, padrona di casa di uno show che già l’ha mostrata a suo agio con i collegamenti dall’Honduras, i dialoghi con gli opinionisti, gli immancabili screzi con i naufraghi. Per almeno due mesi il rpogramma terrà compagnia ai telespettatori con una puntata in diretta a settimana. Protagonista un cast costruito sempre con un solo scopo: fare spettacolo e divertire.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sull'Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi 2021, le date

Il debutto dell’Isola dei Famosi 2022 è fissato per lunedì 21 marzo, esattamente al posto del GF Vip che terminerà il 14 marzo. Al momento non è stata diffusa la durata del programma che tuttavia, considerando le precedenti edizioni, difficilmente si concluderà prima di due mesi (lo scorso anno le puntate sono state 12, per un totale di 68 giorni).

Isola dei Famosi 2021, l'inviato

L'inviato dell'Isola dei Famaosi 2022 è Alvin, che torna al ruolo già ricorperto nelle edizioni del 2015. 2016 e 2019.

In un primo momento si parlava di una conferma di Massimiliano Rosolino: tra Ilary Blasi e l’ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le stelle era nata una bella affinità lavorativa, si diceva, ma in ballo era stato messo anche il nome di Marco Maddaloni, vincitore del reality nel 2019 e concorrente esperto delle dinamiche.

Isola dei Famosi 2022, opinionisti

Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono gli opinionisti dell'Isola dei Famosi 2022. La coppia professionale non è nuova al reality: Savino, infatti, ha presentato l’edizione 2012 dell’Isola dei famosi (l’ultima trasmessa da Rai2) proprio con Vladimir che ricopriva il ruolo d’ inviata.

I concorrenti divisi in due gruppi

Quest’anno, i concorrenti sono divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio.

Si fanno così i nomi di Ilona Staller, Floriana Secondi, Alex Nuccetelli (ex marito di Antonella Mosetti), Nicolas Vaporidis e Matilde Brandi nella squadra dei single; invece, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo e Carmen Di Pietro con il figlio sarebbero già stati convocati nelle coppie, tra cui potrebbero approdare anche Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre di Belen e Cecilia. Indiscrezioni delle ultime ore fanno il nome di Marco Melandri, ex pilota motociclistico finito al centro di una bufera nei mesi scorsi per la sua posizione sul vaccino anti-Covid: affermò, infatti, di aver tentato di prendere il Covid in tutti i modi solo per ottenere il green pass. E si parla anche di Antonio Zequila, già naufrago nel 2015. Entrambi farebbero parte del gruppo dei single.

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo sono i primi concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi, seguiti dall’altra coppia composta da Guendalina Tavassi e dal fratello Edoardo.

Isola dei Famosi, i concorrenti

22 i naufraghi che la prossima settimana sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos, provenienti dal mondo della tv, dello sport, del cinema e della musica.

In attesa della lista completa con i nomi ufficiali, si sa che contatti certi fino ad ora sono stati con:

Olga Plachina, 24 anni, moglie di Aldo Montano, schermidore olimpico e concorrente del GF Vip;

I fratelli Luca e Gianmarco Onestini

La showgirl Alessia Fabiani

L’ex calciatore di Inter e Torino Hakan Sukur, fuggito dalla Turchia per questioni politiche e oggi tassista negli Stati Uniti

L'ex gieffina Dayane Mello

L'influencer Antonella Fiordelisi

Il cantante Pago

Luigi Oliva (ex compagno di Pamela Prati)

Loredana Lecciso (che potrebbe sbarcare insieme alla figlia Jasmine)

Jedà, compagno di Vera Gemma, allungano la liste delle indiscrezioni.

Roberta Morise, conduttrice Rai

Estefania Bernal, modella 26enne, già soprannominata la "nuova Belen Rodriguez". (Indiscrezione TvBlog)

