Isola dei Famosi 2022: anticipazioni puntate, cast, quando va in onda e dove vederla

L'Isola dei Famosi 2022 va in onda ogni lunedì e ogni giovedì in prima serata su Canale 5. Un doppio appuntamento settimanale per oltre venti concorrenti in gioco. Anche quest’anno al timone troviamo Ilary Blasi, padrona di casa di uno show che già l’ha mostrata a suo agio con i collegamenti dall’Honduras, i dialoghi con gli opinionisti, gli immancabili screzi con i naufraghi. La regia è affidata a Roberto Cenci. Di seguito tutto quello che c'è da sapere.

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi va in onda giovedì 24 marzo 2022. Le anticipazioni e gli ospiti, con tanto di tre nuovi naufraghi in approdo.

Cos'è successo durante la settimana

Tra le notizie della settimana da segnalare, ci sono: la prima lite avvenuta tra Antonio Zequila e Floriana Secondi, oltre alla simpatia nata tra Marco Melandri e Cicciolina, che gareggiano in coppia. Maretta anche tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez.

Isola dei Famosi 2022, quando va in onda

Al via il 21 marzo, l'Isola dei Famosi va in onda con un doppio appuntamento settimanale, al lunedì e al giovedì. Durerà circa due mesi.

Quando finisce l'Isola dei Famosi 2022?

Nel merito invece della data di messa in onda dell'ultima puntata, a pronunciarsi è stata Ilary Blasi, che nel corso di una intervista ha spiegato: "Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. Dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà". Parole che, dunque, non danno una data precisa circa la chiusura dello show, ma che raccontano vagamente di "metà giugno".

Isola dei Famosi 2022, l'inviato

L'inviato dell'Isola dei Famaosi 2022 è Alvin, che torna al ruolo già ricorperto nelle edizioni del 2015. 2016 e 2019.

In un primo momento si parlava di una conferma di Massimiliano Rosolino: tra Ilary Blasi e l’ex campione di nuoto ed ex concorrente di Ballando con le stelle era nata una bella affinità lavorativa, si diceva, ma in ballo era stato messo anche il nome di Marco Maddaloni, vincitore del reality nel 2019 e concorrente esperto delle dinamiche.

Isola dei Famosi 2022, opinionisti

Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono gli opinionisti dell'Isola dei Famosi 2022. La coppia professionale non è nuova al reality: Savino, infatti, ha presentato l’edizione 2012 dell’Isola dei famosi (l’ultima trasmessa da Rai2) proprio con Vladimir che ricopriva il ruolo d’ inviata.

I concorrenti divisi in due gruppi

Quest’anno, i concorrenti sono divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio.

Le coppie sono: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani e due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna. I concorrenti “singoli” sono: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.

Isola dei Famosi, i concorrenti

22 i naufraghi che la prossima settimana sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos, provenienti dal mondo della tv, dello sport, del cinema e della musica. Di seguito, i nomi ufficializzati dalla copertin di Tv Sorrisi e Canzoni:

Dove vedere l'Isola dei Famosi 2022

E' possibile seguire l'Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5 ogni lunedì e giovedì sera, oppure in streaming sulla piattaforma MediasetPlay, previa registrazione. Sempre su MediasetPlay, è possibile recuperare le puntate perse dell'Isola dei Famosi.

Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi.