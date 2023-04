Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia approda in Honduras: "Ho già vinto"

C'era grande attesa per la partenza della nuova stagione dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, accompagnata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria quali opinionisti e da Alvin come inviato in Honduras. La conduttrice ha presentato la prima tribù, le Chicas, composta da donne che hanno personalità molto differenti tra loro: Corinne Clery, Helena Prestes, Fiore Argento, Cristina Scuccia, Nathaly Caldonazzo, Claudia Motta e Pamela Camassa. Tra le concorrenti citate ne emerge una che ha fatto molto parlare di sé in passato, una persona che ha deciso di partecipare al programma per compattere le sue paure e vivere un'esperienza che, pensa, potrebbe aiutarla a crescere, a evolversi: Cristina Scuccia, nota per aver vinto l'edizione del 2014 di The Voice of Italy e per la scelta di abbandonare la sua vita da suora per portare avanti il suo sogno, quello di cantare.

Le parole di Cristina Scuccia

Una volta introdotta da Ilary Blasi, dall'Honduras Cristina Scuccia ha parlato della scelta di partecipare all'Isola dei Famosi: "Sento il cuore in gola. È un’emozione bellissima, mai provata prima. Penso che sia importante vivere la vita come un dono. Se l’isola può essere la mia occasione per ripartire con coraggio, io ho già vinto così. Mi sto confrontando con tantissime paura, pur sembrando coraggiosa, ma penso che la paura non sia compagna della luce e che quindi sia necessario affrontarla".

Dallo studio è intervenuta anche Vladimir Luxuria, la quale ha detto di immedesimarsi molto in lei perché "tutte e due abbiamo preso i voti, tu in convento e io in parlamento, ed entrambe siamo ex”. Per quanto riguarda l'avventura sull'Isola, la naufraga ha ammesso che l'abito da suora non le permetteva più di portare avanti il suo percorso evolutivo, aggiungendo: "Il salto nel vuoto con l'elicottero è una metafora per me, perché è importante buttarsi" e provare qualcosa di nuovo, andare oltre i propri limiti. "Voglio lasciare un segno sempre, e lo lascerò anche all’Isola dei Famosi", ha proseguito la cantante prima di salire sull'elicottero che la porterà a superare la prima sfida personale. Ha paura di tuffarsi, è chiaro quando viene inquadrata sull'elicottero: "La follia totale", è così che definisce questo tuffo. "Tu mi insegni che le vie del signore sono infinite", ha affermato la Blasi. "E anche le paure vanno affrontate", ha risposto la Scuccia. Prima di buttarsi - l'elicottero si è abbassato per aiutarla nell'impresa - ha fatto gli auguri al cugino e il segno della croce.

In studio la mamma di Cristina

Ilary Blasi ha posto alcune domande alla madre di Cristina Scucia, presente in studio: "Non è il primo salto nel vuoto che fa, è una persona molto determinata e coraggiosa. Mi ha parlato dell'Isola al telefono, e ho pensato: 'Ma come? Hai appena lasciato l’abito da suora..”, e alla fine l’ho sostenuta in questo viaggio, perché l’importante è che sia felice. Sarei contenta se trovasse l’amore sull’isola”.