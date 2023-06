Isola dei Famosi: Nathaly Caldonazzo all'Ultima spiaggia, sola contro tutti

E mentre la finale del 19 giugno si avvicina sempre di più, questa sera, va in scena l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. In diretta dallo studio di Canale 5, come sempre, troviamo Ilary Blasi con i suoi due opinionisti, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, mentre dalle Honduras l’inviato Alvin ci riporta puntuale tutte le dinamiche dei naufraghi da Cayos Cochinos. In nomination questa sera Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci, la prima già ripescata dopo essere stata in esilio sulla spiaggia di Sant’Elena, e tornata tra le Chicas da poco. Il secondo, invece, è reduce da parecchi scontri a muso duro con Marco Mazzoli, che vanno avanti ormai da parecchie puntate. Intanto, mentre per i naufraghi è stata predisposta una sfida per trovare i primi candidati alla finale, l’esito del televoto stabilisce che a essere eliminata è Nathaly Caldonazzo. La notizia viene accolta da un urlo di gioia da parte della schiera di naufraghi che mal sopportano l’ex del Bagaglino, la quale ha dato il bacio di Giuda ad Andrea Lo Cicero.

Nathaly Caldonazzo eliminata al televoto

Nathaly Caldonazzo ha perso al televoto contro Fabio Ricci, mentre da Playa Fantasma si è levato un grido di gioia dai naufraghi con cui l'ex del Bagaglino si è scontrata in queste settimane. Così, dopo essere già stata in esilio a Sant'Elena, e aver di nuovo affrontato il gruppo con cui ha continuato a discutere senza esclusione di colpi, la naufraga ora deve scegliere se restare in gioco ma vivere nell'Ultima spiaggia, la stessa rifiutata nella scorsa puntata da Corinne Clery, che ha preferito tornare in Italia e lasciare il reality. Manco a dirlo, Nathaly con il suo carattere forte, ha scelto di restare, ma con sua grande sorpresa si è trovata a condividere questa notizia ancora con il suo avversario, la voce maschile dei Jalisse, approdato anche lui sull'isola dopo aver perso la sfida per accedere direttamente alla finale. Entrambi i naufraghi finiscono così al televoto flash, perché, come ha detto Ilary Blasi, "Sull'Ultima spiaggia c'è posto solo per una persona".