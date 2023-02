Isola dei Famosi 2023: anticipazioni puntate, cast, quando va in onda e dove vederla

L'Isola dei Famosi, condotta ancora una volta da Ilary Blasi, tornerà in prima serata su Canale 5. Il reality prenderà il posto del Grande Fratello Vip quindi lo vedremo il lunedì e il giovedì. La conduttrice potrò fare affidamento su due agguerriti opinionisti e ovviamente sull'inviato che sarà i suoi occhi e le sue orecchie in Honduras. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Isola dei Famosi 2022, quando va in onda

La prima diretta dall'Honduras sarà il 10 aprile. Molto probabilmente gli appuntamenti settimanali continueranno ad essere due: il lunedì e il giovedì.

Quando finisce l'Isola dei Famosi 2022?

L'Isola anche quest'anno probabilmente finirà a giugno, lo scorso anno fu il 28 giugno giorno in cui fu decretato vincitore Nicolas Vaporidis. Per una data di fine più precisa dovremo aspettare le dichiarazioni di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2023 chi sarà l'inviato?

Al momento c'è il massimo riserbo su chi sarà l'inviato dell'Isola. Lo scorso anno c'era Alvin (presente anche nel 2015, 2016 e 2019), impeccabile braccio destro di Ilary Blasi, e il suo ritorno potrebbe essere quasi scontato, ma negli ultimi mesi anche il nome di Paolo Ciavarro si è fatto sempre più insistente.

Isola dei Famosi 2022, opinionisti

Dopo l'addio di Nicola Savino, che è passato a Tv8, era molta la curiosità intorno al nome del suo sostituto. Da settimane si parlava di Enrico Papi e a quanto pare sarà proprio il storico conduttore di Sarabanda sarà al fianco di Vladimir Luxuria che già lo scorso anno era presente in studio.

I concorrenti divisi in due gruppi?

Lo scorso anno i concorrenti erano stati divisi in due gruppi in quanto erano stati scelti naufraghi "singoli" e naufraghi a coppie (genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio).

Isola dei Famosi, i concorrenti

Lo scorso anno i naufraghi erano 22, quest'anno ancora non lo sappiamo, ma con grande probabilità il numero non sarà molto diverso. I personaggi come sempre apparterranno al mondo della tv, dello spettacolo (musica, cinema) e anche dei social e dello sport.

Al momento l'unico naufrago confermato è Luca Di Carlo che al settimanale Nuovo Tv ha parlato della sua partecipazione al reality. Di Carlo è l'avvocato e uno dei migliori amici di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Il legale lo scorso anno, per difendere la sua assistita, è apparso più volte in tv. La sua presenza sembrerebbe essere piaciuta particolarmente agli autori dell'Isola che quindi avrebbero deciso di proporgli la partecipazione.

Per Luca sarà la prima esperienza di questo tipo, ma il suo nome lo precede, l'Avvocato del Diavolo, e probabilmente si troverà al centro di interessanti dinamiche. Sull'Isola, ha dichiarato, che si poterà moltissima crema protettiva (consiglio ricevuto proprio da Cicciolina). Di Carlo è single e ha dichiarato che non esclude la possibilità di innamorarsi.

Sugli altri concorrenti ancora tutto tace, ma alcuni nomi si stanno facendo sempre più insistenti: Samantha De Grenet con il figlio Brando, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Luigi Mastrangelo con Samuele. A quanto pare il gioco delle coppie dello scorso anno ha riscosso un importante successo e così gli autorii hanno deciso di riproporlo nell'edizione 2023.

Forse potrebbero partecipare anche Dayane Mello e Alessia Macari.

Dove vedere l'Isola dei Famosi 2022

Molto probabilmente l'Isola dei Famosi prenderà il posto del Grande Fratello Vip e così i giorni in cui sarà possibile vederla saranno il lunedì e il giovedì sera su Canale 5 oppure in streaming su Mediaset Play (sito dal quale si potranno anche recuperare le puntate non viste). Mentre tornerà, quasi sicuramente, anche il daytime pomeridiano dal lunedì al venerdì alle ore 16:10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1:00.