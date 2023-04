Isola dei Famosi, il recap della seconda puntata: nomination, eliminato e leader della settimana

Ne abbiamo viste di dinamiche durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi, sempre pronta a regalarci emozioni con la nostra Ilary Blasi alla conduzione del reality andato in onda su Canale 5 il 24 aprile 2023. Non sono mancati accesi litigi, né tantomeno prove da superare, alcune con sorpresa finale, come nel caso di Mazzoli e Noise. Tanti i momenti salienti e i problemi legati alla prima settimana da naufraghi dei concorrenti, e ora vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della diretta.

Il recap della seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2023

Lite Cecchi Paone-Caldonazzo: i due hanno discusso animatamente per via dei consigli del divulgatore scientifico dati a Corinne Clery, la cui fobia dei serpenti non le permetteva di dormire tranquilla. L'uomo ha definito la Caldonazzo una "pescivendola", ma durante il dibattito quest'ultima gli ha risposto per le rime: "Secondo me, ha problemi con le donne. Urla sempre, ma non lo fa mai con uomini o persone autorevoli". Cecchi Paone ha commentato: "Di queste miserie non mi curo".

Fuoco Gate: Durante la settimana alcuni naufraghi hanno avuto problemi ad accendere il fuoco e, dato che tra tribù diverse è vietato aiutarsi, hanno ricevuto una ammonizione. In diretta si è scoperto che gli Hombres e le Chicas si sono ritrovati nuovamente nella stessa situazione e Christopher ha confessato di aver barato per accendere il fuoco. Per lui una nomination, mentre per le due squadre la decisione di spegnere il loro fuoco. Per fortuna, la Prova ricompensa potrebbe aiutarli a riconquistarlo, e in effetti Marco Predolin riesce nell'impresa.

Lite Argento-Clery: Tutto è iniziato per una fetta di cocco scomparsa. La Clery ha dato la colpa a Fiore, la quale si è difesa dicendo che non sapeva che il cocco fosse suo. Durante il confronto, quest'ultima ha detto che sentirsi dire sempre "hai problemi del cibo" le ha fatto saltare i nervi, anche perché lei è stata bulimica e in seguito anoressica.

Eliminato: Marco Predolin ha lasciato la Playa, ma non è stato eliminato dal reality: ora si trova da solo in un'altra isola, denominata "Sant'Elena" (Chissà perché...).

Sorpresa per Mazzoli e Noise: I due hanno dovuto affrontare la prova della ruota honduregna, resistendo almeno 3 minuti, per spacchettare i grossi pacchi sulla spiaggia. Una volta aperti hanno trovato i cartonati delle mogli (entrambe si chiamano Stefania).

Leader: Helena Prestes, Simone Antolini e Andrea lo Cicero si sono sfidati nella prova leader, che ha visto vincitore quest'ultimo. Sarà lui il leader, insieme alla sua tribù, per l'intera settimana.

Sorpresa per Fabio dei Jalisse: La madre, nel giorno del compimento dei suoi 94 anni, è intervenuta in diretta tramite collegamento video. Fabio e la moglie si sono emozionati così tanto che l'uomo ha pianto dalla gioia. Ma prima della sorpresa, uno scherzo a Mazzoli e Noise: la conduttrice gli ha fatto credere che si trattasse delle loro mamme.

Cristina Scuccia: La ex suora ha rivelato di considerare Helena Prestes la sua sicurezza, mentre ha confessato una divergenza con Nathaly Caldonazzo per via del suo modo di porsi.

Nomination

I nominati dai naufraghi sono Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, mentre Andrea Lo Cicero, leader della settimana, ha scelto Fiore Argento. La terza puntata de L'Isola dei Famosi si terrà martedì 2 maggio 2023, sempre su Canale 5 intorno alle 21:45.