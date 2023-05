Isola dei Famosi, Cecchi Paone sbotta contro Ilary: "Non mi separerete dal mio Simone"

All'Isola dei Famosi sono cambiate alcune regole riguardo le tribù, ma qualcuno ha avuto da ridire sulle decisioni prese dallo "Spirito dell'Isola". Stiamo parlando di Alessandro Cecchi Paone, che non ha mancato di polemizzare sulla questione. Ilary Blasi ha dichiarato che gli Accopiados si sarebbero dovuti separare per proseguire l'avventura sull'Isola come concorrenti singoli: gli uomini sarebbero dovuti andare nella tribù degli Hombres e le donne in quella delle Chicas.

La polemica

Una volta ascoltata la nuova disposizione, decisa dagli autori per divertire il pubblico del reality, Alessandro Cecchi Paone ha fatto il gesto del "no" con le mani, lasciando intendere che non aveva intenzione di rimanere a tali condizioni. Ilary Blasi, notando il suo dissenso, gli ha ricordato che anche Simone Antolini, grande assente della quarta puntata a causa di un malore e suo fidanzato, sarebbe poi rientrato nella tribù degli Hombres in quanto uomo, ma che avrebbe giocato da singolo. Non c'è stato nulla da fare: "No, noi giochiamo solo in coppia. Così siamo venuti e così deve rimanere. Non c’è nessuna regola. A settembre siamo stati interpellati in coppia. Io so ragionare benissimo da solo", ha sbottato il divlugatore scientifico. Cercando di calmarlo, Ilary Blasi gli ha ricordato di aver firmato un contratto, ma il naufrago non ha mancato di rispondere alzando la voce: "Il mio contratto prevede che siamo in coppia, oppure niente". Per arginare la situazione, la conduttrice ha dichiarato che indagherà sulla questione: “A me non risulta questo [si riferiva al contratto da lui firmato]. Dato che in questa puntata Simone non c’è, intanto vai con gli Hombres".

Le ultime battute

A prendere parola dallo studio è stato Enrico Papi, il quale ha fatto presente a Cecchi Paone che l'Isola dei Famosi è un programma di intrattenimento e non la vita vera: “Facciamo televisione da tanti anni, questo è un gioco e ci sono regole volte a far divertire gli telespettatori. Ma, appunto, è un gioco, non è la realtà, quindi divertiti!". Nonostante il tentativo di chiudere la polemica, il giornalista non ha ceduto di un passo: "Chi mi conosce sa che le cose le vivo come decido io e non come vogliono gli altri. Non sono sereno per motivi miei che solo io conosco. È un gioco al massacro”. La Blasi non si è lasciata intimorire, ma anzi gli ha ricordato che che aveva già partecipato all'Isola e che quindi sapeva benissimo a cosa andava incontro.