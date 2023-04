Isola dei Famosi, Alessandro e Simone festeggiano il primo anno di fidanzamento

All'Isola dei Famosi anche la tribù delle coppie, presentata da Ilary Blasi nel corso della prima puntata del reality, dove emerge la forza dell'amore tra Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Già dal video introduttivo della coppia, che li mostra in un labirinto intenti a cercarsi l'uno laltro, si percepisce l'intensità del rapporto, soprattutto quando i due si mettono a nudo parlando apertamente di come vivono la loro storia d'amore.

La gelosia

Alessandro e Simone stanno insieme da un anno, e in questo periodo di tempo si sono scoperti a vicenda. Antolini rivela che per portare avanti questo grande amore ha superato la paura, il giudizio degli altri e tutte le critiche. Dal canto suo, Cecchi Paone ammette di essersi unito a lui per allegria e che un giorno potrebbe sposare il suo compagno, se lo vorrà, sempre per allegria. "Il fatto che possiamo mostrare la normalità di una delle tante forme possibili di amore, è una cosa bellissima per noi. Io ne sono più che fiero!", dice il giornalista. Simone Altolini invece racconta che nel loro rapporto di coppia non è tutto rose e fiori a causa della gelosia da lui provata nei confronti del fidanzato. "Di solito è la persona più grande d'età che ha paura di perdere il partner, ma evidentemente pensa che io abbia delle energie inesauribili e che chissà dove possa andare e cosa possa fare quando non sono con lui", risponde Cecchi Paone.

Il primo anno insieme

All'Isola i due naufraghi festeggiano il primo anno di fidanzamento, e lo fanno su quella che Ilary Blasi definisce la "zattera dell'amore" e dove la conduttrice lascia una sorpresa per i due innamorati, una scatola di legno all'interno della quale la coppia trova uno spumante e i calici per brindare. Il motivo ve lo abbiamo già svelato, ma lo dicono con entusiamo anche i diretti interessati in diretta: l'anniversario del primo anno insiene. "Quando mi chiedono perché sto così bene con lui, cito un vecchio film che si ricordano soprattutto le mamme e le nonne: 'Ti ho sposato per allegria'. Oltre a essere una persona serissima e molto affidabile, mi fa impazzire dal ridere", dice il giornalista prima di dargli un bacio sulle labbra. Quando Ilary gli dice di aver portato Simone a far la fame sull'Isola dei Famosi, Alessandro risponde: "Sapeva cosa andava incontro, e poi sarà una luna di miele indimenticabile". Luxuria prende la parola: "Almeno in questa edizione rimarrai sveglio", e lui risponde: "Non ho intenzione di chiudere occhio, cara Luxuria!"