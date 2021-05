L'isola dei famosi, Andrea Cerioli vicino al ritiro: l'indiscrezione

Le voci si fanno insistenti, l'ex tronista sarebbe prossimo all'abbandono del reality. Portato in infermeria a seguito di malore è tra i concorrenti più provati fisicamente

L'avventura da naufrago di Andrea Cerioli rischia di essere giunta al termine. Non ci sono dichiarazioni ufficiali ma dai rumors che circolano in rete, l'ex tronista avrebbe abbandonato il reality.

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Cerioli ha preferito non prendere parte alla prova leader e dopo la diretta, ha lasciato la Playa Reunion per ulteriori accertamenti medici. Situazione comune anche ad altri naufraghi che hanno avuto un calo drastico di peso tanto che la produzione, nelle scorse ore, ha deciso di aumentare la dose giornaliera di riso per dare maggior sostegno ai concorrenti.

Sulla cosa non si è espressa nemmeno la sua fidanzata, Arianna Cirrincione, sua prima sostenitrice dall'inizio del reality.