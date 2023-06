Isola, anticipazioni stasera: tre eliminati; sorpresa per Pamela Camassa

Stasera va in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi. In prima serata su Canale 5, nono appuntamento con il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

La puntata di questa sera è la semifinale (mentre la finale andrà in onda lunedì 19 giugno): una vera notte da eroi. I naufraghi dovranno, infatti, affrontare prove e prendere difficili scelte. Tre di loro verranno eliminati a un passo dalla finale, rinunciando così al sogno della vittoria.

La prima finalista, Pamela Camassa, verrà messa di fronte a una decisione importante che potrà cambiare il suo destino sull’Isola.

Marco Mazzoli sarà il protagonista di una divertente sorpresa, organizzata con la complicità di Paolo Noise dallo studio e Fabio Alisei dalle spiagge dell’Honduras.

Chi tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato sarà il primo eliminato? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. La regia è affidata a Roberto Cenci.