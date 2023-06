Isola dei Famosi, arriva Carlo e ha un anello per Helena: "Vuoi essere la mia fidanzata?"

Il clima in Honduras non è certamente dei migliori per Helena Prestes, isolata dal gruppo ad eccezione di Nathaly Caldonazzo, che è stata comunque la prima eliminata nell'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 5 giugno 2023. La produzione ha però voluto allietare questa serata così difficile per la brasiliana organizzando per lei una sorpresa speciale: l'arrivo del fidanzato Carlo Motta, che è stato sempre presente in studio nelle settimane passate e ha avuto modo di incoraggiarla parlando direttamente con lei.

La modella aveva manifestato la speranza di vedere il ragazzo e ora finalmente è stata accontentata.

La sorpresa di Carlo Motta per Helena Prestes

Helena è stata chiamata nella zona dove solitamente vengono fatte le nomination per parlare con Ilary Blasi e ha approfittato dell'occasione per aprire il suo cuore, cosa che finora aveva fatto raramente. L'ex concorrente di Pechino Express ha rivelato di non avere avuto un passato semplice con gli uomini, sin da quando era bambina quando è stata costretta a convivere con un padre violento.

L'incontro con il modello classe 1985 le ha permesso di mettere da parte la sua diffidenza: lui ha saputo attendere i suoi tempi e si è dimostrato diverso rispetto a chi aveva conosciuto prima di lui.

La naufraga è stata così coinvolta in una prova nell'acqua: qui doveva recuperare una boa, dove erapresente uno scrigno contenente un anello. In questo frangente lei ha dimostrato la determinazione che non è mai mancata nel corso di questa esperienza ed è riuscita a recuperare il gioiello. Non è però finita qui, ad attenderla c'era roprio Carlo, con cui si stretta in un abbraccio fortissimo. I due si sono anche scambiati un bacio.

Il ragazzo le ha poi fatto la fatidica domanda: "Vuoi essere la mia fidanzata?". Lui si è detto pronto a farle le coccole non appena lei tornerà in Italia, parole che suscitano l'ironia di Ilary Blasi in studio. Lei accetta, convinta che questo le permetterà di non mollare se gli altri naufraghi dovessero essere ancora duri nei suoi confronti e pronti a estrimetterla dal gruppo.