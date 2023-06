Isola dei Famosi, la finale: Chanel Totti con il fidanzato Cristian Babalus in studio

Non poteva mancare nella finale de L'Isola dei Famosi la presenza in studio di una persona molto cara a Ilary Blasi: stiamo parlando di Chanel Totti, la secondogenita nata dalla sua storia d'amore, ormai terminata, con Francesco Totti. Di recente, lo sottolineiamo, la coppia è stata al centro della scena a causa del difficile divorzio che li ha visti protagonisti della cronaca rosa e di cui spesso si è parlato anche nel corso delle puntate grazie alle frecciatine velate da parte della conduttrice. Oggi la figlia, per la prima volta mostrata in diretta in un programma condotto dalla madre, si è seduta tra il pubblico in prima fila con il fidanzato Cristian Babalus per sostenere la donna che le ha donato la vita nell'ultima importante avventura di questa edizione; un appuntamento che l'ha ripresa sorridente e felice più del solito. Che la presenza di Chanel abbia contribuito a rendere l'evento ancora più entusiasmante? È certo invece che i due fidanzati appaiono soddisfatti e complici più di tante altre coppie innamorate.

Chanel Totti e Cristian Babalus in studio

Non era semplice riconoscere Chanel Totti per chi non si intende di gossip, ma la 16enne è stata inquadrata così tante volte durante la serata che difficilmente poteva passare inosservata. Nessun commento, nessun intervento: i due hanno regalato a Ilary la loro partecipazione, seppure passiva, a un reality che per la conduttrice significa molto, nonostante quest'anno si sia lasciata un po' andare a battutine e dichiarazioni talvolta fuori luogo. I due ragazzi stanno insieme da diversi mesi, e in qualche occasione hanno condiviso sui social momenti di grande felicità, tanto che i fan non ci hanno messo nulla a riconoscere entrambi. Non è la prima volta che una persona legata alla regina del reality si palesa in studio: lo scorso 22 maggio hanno varcato la soglia dello spazio di Mediaset anche il primogenito Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti. Insomma, un bel vizio di famiglia che non dispiace affatto, soprattutto a Ilary Blasi.