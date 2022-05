Isola dei Famosi: il meglio della 17esima puntata, l'eliminato e i nominati

La diciassettesima puntata è l’alba di una nuova era in Honduras. Tra rapporti d’amore incrinati, vecchi conoscenze che fanno ritorno su Playa Renovada e nuovi volti, i fragili equilibri del gioco vengono messi a dura prova.

Quattro nuovi ingressi

L’Isola dei Famosi si allunga e nuovi naufraghi arrivano a popolare Playa Renovada.

I primi a sbarcare sono “i guapissimi”, Luca Daffrè e Gennaro Auletto, due modelli dai fisici statuari, ma dal carattere mordace, che subito attirano gli sguardi compiaciuti delle compagne d’avventura, prima fra tutti Lory Del Santo.

E’ poi la volta di coloro che sono stati ribattezzati “i pezzi da ’90”: Marco Macarini e Pamela Petrazzuolo.

I due nuovi arrivati vengono subito messi alla prova dallo spirito dell’Isola. E’ infatti stato consegnato loro un cocco stellato che vale l’immunità. Marco e Pamela hanno il privilegio di donarlo ad uno dei concorrenti. I nuovi naufraghi, dopo essersi confrontati, scelgono di rendere immune Lory Del Santo che accoglie entusiasta la decisione: “Sono sotto il fuoco, sono sempre in motivation, finalmente respiro”, lamenta la regista scagliandosi contro i compagni.

Ma l’ingresso dei quattro nuovi naufraghi è accompagnato da una bella e una brutta notizia. La bella, come rivela la Blasi è che Luca, Gennaro, Marco e Pamela, sono ufficialmente concorrenti, tuttavia dalla prossima puntata saranno tutti a rischio d’eliminazione.

Gli eliminati

Anche in questa puntata è arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto: uno tra Blind, Nick, Nicolas e Lory, al televoto dovrà dire addio a Playa Renovada.

Il meno votato è Blind, è il rapper che deve abbandonare la Palapa.

Non prima di aver dato il suo bacio di Giuda che rivolge a Mercedesz: “A me le prese in giro non piacciono”, argomenta, riferendosi al comportamento della ragazza con Edoardo.

Anche su Playa Sgamada è tempo di eliminazioni. La padrona di casa, Ilary Blasi, indice un televoto flash, il più votato potrà fare ritorno su Playa Renovada, mentre il meno votato dovrà fare ritorno in Italia E’ Marco Cucolo il più votato dal pubblico e può ricongiungersi con Lory, mentre Clemente Russo, il meno votato, è ufficialmente eliminato dal reality.

I nominati

Anche nel corso di questa diciassettesima puntata è giunto il tanto atteso quanto temuto momento delle Nomination. Alessandro e Marialaura, i quattro nuovi concorrenti e i due Naufraghi tornati in gioco non potranno essere votati in quanto immuni, mentre Mercedesz - avendo ricevuto il bacio di Giuda da parte di Blind - ha ottenuto un voto.

I concorrenti vengono chiamati ad esprimere il proprio voto in modalità segreta e la più votata dal gruppo risultata essere Mercedesz.

Anche i due nuovi leader, Alessandro e Maria Laura, sono chiamati a prendere una decisione e, dopo essersi confrontati, fanno il nome di Nicolas.

Mercedesz e Nicolas sono i due nominati di questa puntata: chi di loro dovrà abbandonare la Palapa venerdì?