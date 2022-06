Isola dei Famosi: il meglio della semifinale, l'eliminato e i nominati

Lunedì 21 giugno si è svolta la semifinale dell’Isola dei Famosi. Un appuntamento atteso con trepidazione, in cui abbiamo conosciuto i nomi dei sei naufraghi che accederanno alla finale di lunedì 27. Una serata in cui non sono mancati i colpi di scena, tra adii inattesi e riconciliazioni. Ripercorriamo insieme i momenti più importanti della diretta.

L’eliminato

Mercedesz e Nick sono i due Naufraghi in Nomination e questa sera uno di loro sarà costretto ad abbandonare definitivamente la Palapa per raggiungere la solitaria Playa Sgamadissima. A dover abbandonare la Palapa è Nick. Prima di raggiungere Pamela, però, il cantante ha la possibilità di fare la sua ultima Nomination e decide di dare il Bacio di Giuda ad Estefania. Nick arriva su Playa Sgamadissima, ma lì lo attende un televoto flash, proprio con Estefania e Pamela per accedere alla finale. Il cantante la spunta diventando così il sesto finalista del reality, mentre Pamela e Estefania devono invece abbandonare definitivamente il gioco.

I nominati

Nonostante questa sia una puntata speciale ricca di colpi di scena e traguardi importanti, non può mancare il rituale momento delle nomination. I naufraghi svolgono le ultime nomination in modalità segreta dovendo scegliere ben due compagni di avventura. Tra un nome e l'altro i finalisti hanno anche la possibilità di rivedersi ad uno specchio dopo oltre 3 mesi e l'impatto è davvero forte e sconvolgente per tutti. La più votata del gruppo risulta essere Mercedesz, ma manca il nominato del nuovo leader, Luca Giuffré. Il modello decide di mandare al televoto con la ragazza Nick. La puntata si conclude con un regalo per i naufraghi. I concorrenti rimasti trascorreranno l'ultima settimana di permanenza in Honduras, dopo 100 giorni, nella spiaggia più bella dell'arcipelago, Playa Paloma.