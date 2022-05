Isola dei Famosi: il meglio della 20esima puntata, l'eliminato e i nominati

Gli eliminati

Roger e Marialaura sono i due Naufraghi al televoto e questa sera uno di loro deve abbandonare la Palapa, a deciderlo è la scelta del pubblico. E’ Roger l’eliminato della puntata. Il modello lascia Playa Rinovada per raggiungere Playa Sgamadissima. Prima di abbandonare la Palapa però, Balduino ha l’opportunità di fare la sua ultima Nomination e decide di dare il famigerato Bacio di Giuda all’ex, Estefania.

Il destino di Playa Sgamada

Questa sera, dopo una lunga attesa, si decidono le sorti dei Naufraghi di Playa Sgamadissima. Mercedesz, Fabrizia e Gennaro, infatti, hanno due possibilità: abbandonare definitivamente il reality o rientrare in gioco, e a deciderlo saranno i loro compagni e il pubblico a casa. I naufraghi devono scegliere uno sgamado da salvare e il gruppo fa compatto il nome di Mercedesz. Le sorti di Fabrizia e Gennaro sono invece affidate all’esito del televoto flash. I telespettatori decidono di salvare Gennaro, è la modella a dover abbandonare l’Honduras. Intanto Roger raggiunge Playa Sgamadissima che è ormai rimasta vuota. Il modello dovrà vivere lì completamente solo.

Nominati

Durante la puntata i naufraghi devono affrontare due sfide, una tutta al femminile e una tutta al maschile che incideranno sul televoto. Il vincitore di ciascuna sfida infatti può mandare uno dei suoi avversari direttamente in nomination. Nick Luciani e Lory Del Santo, infortunati, non giocano, ma sono chiamati a scommettere su un naufrago. Se questo finisce in nomination, anche loro faranno la stessa fine. Maria Laura De Vitis vince la prova femminile e manda al televoto Estefania Bernal e, di conseguenza, anche Lory Del Santo, che aveva scommesso sulla modella. La stessa sorte tocca a Marco Maccarini, scelto dal vincitore della prova maschile Nicolas Vaporidis. Lory, Estefania e Marco, sono dunque in nomination. Ai tre si aggiunge Maria Laura che risulta essere la più votata dal gruppo. Mercedesz Henger e Gennaro Auletto, i due ex sgamadi rientrati in gioco, sono immuni ma possono votare con nomination palesi. Infine Luca Daffrè, il nuovo leader, è immune e manda un naufrago direttamente al televoto. La scelta ricade su Nick Luciani. Sono dunque Lory, Estefania, Marco, Maria Laura e Nick i nominati della settimana. Chi dovrà abbandonare la Palapa?