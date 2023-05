Isola dei Famosi, le Chicas contro Helena: "È maleducata e irrispettosa!"

Nuove polemiche contro Helena Prestes per le Chicas, stanche all'Isola dei Famosi dei modi di fare e di esprimersi della modella. La questione è stata tirata in ballo durante la quinta puntata del reality show da Ilary Blasi, che ha voluto concentrarsi sulla situazione delle donne in gara parlando della tempesta che si è abbatuta sull'Isola la notte scorsa. Momenti di tensione per i naufraghi hanno dato il via a scontri accessi: la Prestes, in particolare, sembra aver urlato e risposto male a tutti a causa della paura.

Il confronto

Per iniziare il discorso, la conduttrice ha lanciato un video in cui si vedeva Corinne Clery dire: "Una vergogna! Mi hai aggredito stanotte. Hai risposto male a tutti, anche a chi voleva aiutarti". La diretta interessata si è difesa affermando che aveva paura, e in studio ha preferito non dire nulla al riguardo. Ma le altre Chicas non hanno mancato di dire la loro a tal proposito, a partire da Pamela Camassa la quale ha dichiarato che per lei Helena sbaglia i modi: "Il fuoco si stava spegnendo, e ha risposto male a tutti. È maleducata, non ha rispetto degli altri, ed è anche imprevedibile, conviviamo ma per me va bene così". Quest'ultima è certa dell'atteggiamento da vittima della modella: "Davanti fa la santarella, dietro il leone”.

Cristina vs Helena

Anche Cristina Scuccia, che nella scorsa puntata aveva salvato Helena nella catena di salvataggio per recuperare il rapporto dandole una seconda possibilità, ha preso le distanze dalla modella a causa della sua inesistente trasparenza: "Abbiamo iniziato il percorso insieme, operativamente parlando ci troviamo bene, poi ho iniziato a percepire cose che non mi piacevano". La cantante ha raccontato di quando la Chicas le ha detto di diventare amiche perché "in TV funziona", una richiesta che non ha visto di buon occhio in quanto considerata un'amicizia costruita ad hoc per il programma. "Una costruzione per televoto, per apparire... Ma io voglio essere me stessa", ha affermato la Scuccia. Non è mancata la reazione della Prestes: “Le ho solo detto che se fossimo diventate amiche saremmo state più forti e io le ho risposto che andava bene. Da lì si è allontanata. Questa settimana non mi ha mai parlato".

Non è tardata ad arrivare nemmeno la replica di Cristina, che ha ricordato il motivo per cui l'aveva salvata alla catena di lunedì scorso: "Ho voluto darle un’altra possibilità perché io sono per la sana convivenza. Io mi isolo e in quei momenti non ho bisogno di avere una persona addosso. Rigira sempre la frittata, questa è la mia prova di santificazione”.

Anche Corinne Clery è intervenuta a tal proposito, dicendo di aver perdonato la modella per il suo atteggiamento maleducato: “Io ragiono e ci sono rimasta molto male. All'inizio con lei ho avuto un rapporto simile a quello tra madre e figlia. A volte lascio correre, la consolo, la coccolo, ma ieri ci sono rimasta male proprio per questo. Stamattina gliel’ho detto e lei mi ha chiesto scusa e di perdonarla e poi ha aggiunto che non lo avrebbe più fatto. Quindi la perdono”.

Infine, dallo studio ha preso la parola Vladimir Luxuria: "Dovrebbe essere una gara Chicas contro Hombres, ma qui mi sembra più Chicas contro Chicas. Più Helena si sente isolata e più si fortifica. Questa potrebbe essere una sua strategia, attenzione”.