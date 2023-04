Isola dei Famosi, scontro acceso tra Fiore Argento e Corinne Clery: "Ero anoressica"

Nella seconda puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda il 24 aprile su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, non sono mancati i colpi di scena: oltre alla lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, se ne è verificata un'altra ugualmente accesa che ha visto coinvolte due donne, Corinne Clery e Fiore Argento.

Il litigio

Tutto è partito da Fiore Argento che, sentitasi accusata di ogni cosa, ha risposto per le rime all'attrice francese, la quale l'aveva incolpata di aver finito il suo cocco. Quest'ultima aveva lasciato una parte del suo frutto su un albero, ma non l'ha più trovato: "Tu hai preso il mio cocco!". È arrabbiata, Corinne, nel video che viene mostrato al pubblico dell'Isola, ma l'altra naufraga non è rimasta in silenzio: "Il cocco era lì da tre ore e ne abbiamo preso un pezzo per uno perché pensavamo che fosse avanzato". Un fraintendimento a cui la Clery non ha creduto, dandole anche una motivazione: "Non può essere perché alle altre avevo detto: 'Lascio il mio pezzo di cocco e torno, e tu l'hai preso! Se vedi cibo non lo prendi senza chiedere!". Insomma, una lite che ha portato a uno scontro tra le due ancora più acceso. La francese l'ha paragonata ai bambini e le ha detto di pensare prima di esprimersi nel momento in cui la Argento ha iniziato a ripetere: "Non lo sapevo!". Tra le due donne, è evidente, non corre buon sangue, anche visto le parole utilizzare da Fiore, la figlia di Dario Argento e sorella di Asia, per descrivere la sua compagna di tribù: "Corinne ha questo modo di provocarmi che mi fa saltare i nervi. Lei punzecchia con il sorrisino".

Problemi di anoressia e bulimia

Durante il dibattito in diretta, voluto dalla conduttrice per capire cosa fosse effettivamente accaduto, sono volate parole grosse e Fiore ha ricordato di aver avuto problemi legati all'alimentazione: "Mi è stato detto cinquanta volte di seguito che io ho problemi del cibo. È vero, sono stata bulimica e anoressica. Il fatto che mi abbia urlato in faccia ripetutamente che 'ho problemi del cibo' mi ha fatto saltare i nervi. Sono scoppiata a piangere". Ma Corinne Clery non le ha mandate a dire e ha ribattuto: "Non ho mai detto che si deve curare, solo che deve fare pace col cibo. Non l'ho insultata: è una constatazione dei fatti. Ognuno faceva il suo menu e io ho parlato di pasta e vongole. Non credo sia un reato, ma prendere un pezzo di cocco di qualcun altro per dispetto non è bello". Nel confronto è invervenuta anche Vladimir Luxuria, che ha fatto notare quando le donne siano in realtà poco solidali tra loro.