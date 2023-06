Isola dei Famosi, colpo di scena: Cristina Scuccia eliminata, ma c'è un ritorno

Non se lo aspettava nessuno, anche perché durante questa edizione è stata al centro della scena sin dalla prima puntata de L'Isola dei Famosi, e invece in diretta abbiamo assistito a un vero e proprio colpo di scena. Quando Ilary Blasi ferma il televoto, la busta nera decreta l'eliminazione di Cristina Scuccia (33%), che perde la sfida contro Luca Vetrone (66%), un giovane personal trainer, non famoso, il quale con il suo carisma è riuscito a conquistare il pubblico e arrivare in finale. Ma per una naufraga che esce, con tante di applauso soddisfatto di Paolo Noise dallo studio, un'altra approda sulla Playa Fantasma: è Alessandra Drusian dei Jalisse, tornata sull'Isola principale dopo aver passato gli ultimi giorni sull'Ultima spiaggia.

Le parole di Cristina

C'è chi la dà vincitrice dall'inizio del reality, perché in fondo Cristina Scuccia, dopo aver vinto "The Voice of Italy", diventa un personaggio e conquista una grande visibilità nel tempo. Per questo la sua uscita di scena stupisce, ma l'ormai ex naufraga non si abbatte e ammette: "Già essere arrivata fin qua, pensando a come tutto è iniziato, per me è stata una grandissima vittoria. Le primissime settimane sono state faticosissime. È stato difficile perseverare, andare avanti, resistere, però sono davvero contenta di aver vissuto questa esperienza fino alla fine, era il nostro sogno arrivarci, ma anche tutti gli altri lasceranno un segno indelebile dentro di me". Cristina approfitta dell'occasione per ringraziare anche tutti gli autori e operatori che li seguono da due mesi "con tanta pazienza". Presi in causa, gli altri naufraghi, nessuno escluso (a parte Vetrone), confessano che non si aspettavano tale scelta da parte del pubblico.

Un ritorno inaspettato (per i naufraghi)

Ora i naufraghi pensano di essere rimasti solo in 4 a contendersi la finale de L'Isola dei Famosi, ma non è così, perché all'improvviso arriva sulla Playa Fantasma Alessandra Drusian, bene accolta da tutti, in particolare da Pamela Camassa,che da settimane vuole vederla al suo fianco nell'ultima puntata dello show di Canale 5.