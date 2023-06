Isola dei Famosi, Cristina Scuccia fa un appello alla sua persona: "Mandami un segnale"

Cristina Scuccia torna a parlare del suo nuovo amore, una persona di cui al momento non conosciamo il nome per una questione di privacy e di rispetto; un amore nato poco prima dell'inizio della sua avventura all'Isola dei Famosi e ancora acerbo, forse incerto, nonostante la naufraga sembri innamorata persa. In questi giorni sono emersi nuovi dettagli sulla relazione tra lei e questa persona - che sia maschio o femmina non è dato saperlo - in particolare abbiamo scoperto che convivono in una casa insieme ad altre persone e che si sono già detti "ti amo". Sappiamo che quando il suo amore sorride gli occhi assumono una forma a mandorla, che inizialmente si trattava di un rapporto di odio e amore, e che Cristina lo pensa sempre, anche mentre guarda l'infinito.

Cosa ha detto la Scuccia

Chiamata in Palapa, luogo in cui si svolgono le nomination, da Ilary Blasi, la naufraga appare emozionata e imbarazzata allo stesso tempo. È chiaro ormai che la donna non ama parlare della sua intimità: è lei stessa a dire di provare ancora il senso di pudore, di un riuscire a esternare questo sentimento nonostante sia bellissimo. "Parlarne apertamente è una faticaccia, sento ancora il senso del pudore", dice alla Blasy, la quale le confessa di non essere riuscita a rintracciare questa persona, anche se di tentativi ne avrebbe fatti molti durante la settimana. Cristina è visibilmente delusa, perché si aspetta da tempo un segnale che non è ancora arrivato: "Ho chiesto allo spirito dell'Isola un segnale... Ma capisco il motivo di tale mancanza, non era previsto che io parlassi di questo, quindi probabilmente l'altra persona non si sente pronta a farlo. Certo che se arrivasse un segnale mi darebbe abbastanza carica. Io sto qua amore, e spero che tu sia ancora lì!".

Enrico Papi: "Chiamalo col suo nome"

Dallo studio interviene Luxuria, che paragona la storia d'amore della Scuccia a un giallo dal titolo "Il mistero della persona": "Fai un appello più accurato per far sì che alla finale possiamo scoprire la soluzione di questo giallo!". Anche Ilary ed Enrico si intromettono: la prima le dice che è pronta, insieme ai due opinionisti, ad andare in missione per lei; il secondo afferma: "Cristina, il problema per me è che ti sei esposta e ne hai parlato, ma sempre chiamandola 'persona'. Non c'è mai un nome, e magari questa persona non è contenta del tuo comportamento". Luxuria commenta: "Il mistero delle persone e degli amanti che non ci sono già l'abbiamo vissuto!". Ascoltate le parole di Papi, l'ex religiosa chiarisce il motivo del suo silenzio a tal proposito: "Io penso che non c'entri nulla l'essere contento o contenta. Ci eravamo detti che i tempi non erano ancora maturi. Cercando di rispettare i tempi di questa storia e ciò che ci siamo detti... Se ti va di mandarmi un segnale, io sono qui!".