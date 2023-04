Isola dei Famosi, Cristina Scuccia svela: "Basta poco e si accendono le micce"

Da due settimane è la protagonista indiscussa della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: Cristina Scuccia è intevenuta in diretta dalla Palapa, luogo dove si tengono le nomination, su invito di Ilary Blasi per raccontare come sta vivendo l'esperienza dell'Isola e il suo passato. Già nella prima puntata la ex suora aveva parlato delle sue paure, affermando: "Se l’isola può essere la mia occasione per ripartire con coraggio, ho già vinto così. Mi sto confrontando con tantissime paure, ma penso che la paura non sia compagna della luce e che quindi sia necessario affrontarla". Ora la donna è tornata a parlare di sé.

Le parole di Cristina Scuccia

Dalla Palapa Cristina Scuccia, sempre sorridente ma più abbronzata, ha detto: "È abbastanza tosta, avevo sottovalutato tante cose, però è una prova e cercherò di affrontarla. La convivenza è la parte più tosta. So bene che la condivisione qui è fondamentale e cerco sempre di fare qualcosa per gli altri, però nella mia comunità religiosa si tendeva tutti a un unico bene, mentre qui ognuna fa il proprio percorso. Lo vedi, c'è chi la vive come se fosse un'esperienza spirituale e chi invece come un vero e proprio palcoscenico. Questa cosa, spesso, mi fa sentire un pesce fuor d'acqua. Infatti questa settimana ho avuto alti e bassi e mi sono chiesta: 'Che ci faccio qua?'".

Cristina Scuccia ha rivelato inoltre cosa le piace e cosa no di questa nuova esperienza: "Mi piace svegliarmi la mattina con il suono del mare, la natura e amo il mio coraggio di fronte alle paure, perché anche io ho paura degli animali ma ho continuato a dormire, il che l'ho vissuto come un trionfo pazzesco. La cosa più difficile non è la fame, perché potrei andare avanti ancora per un po', ma è la difficoltà di trovare il linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti perché basta poco e si accendono le micce. A me questa cosa fa stare davvero male perché non si può quasi parlare che subito vieni aggredita. Non riusciamo a entrare in sintonia".

Simpatie e antipatie

Di Helena Prestes ha detto che per lei rappresenta una sicurezza, mentre non riesce a capire l'atteggiamento della Caldonazzo. "Quando devo dormire e c'è lei accanto mi sento sicura. Mi dice di stare tranquilla perch se succede qualcosa ci pensa lei". Nessuna antipatia tra le Chicas, ma ha rivelato di aver "avuto una divergenza, ma poi le ho chiesto scusa. Non riesco a capire il suo modo di porsi. È molto generosa Nathaly, ma ci sono dei momenti in cui mi parla urlando".

Sulla sua scelta di partire per l'Isola, la donna ha confermato quanto detto in precedenza: "Non è stato facile per me accettare di partire per l'Isola, non ho accettato subito perché avevo molti timori, poi in un secondo momento ho pensato che in questa mia fase di cambiamento c'era qualcosa di buono e quindi l'ho voluta vivere come un'esperienza personale, cercando di lottare contro le mie paure e affrontare una comunità diversa da quella religiosa a cui ero abituata. Perché attraverso gli altri viene rivelata una parte di noi che non conosciamo e quindi con questa esperienza capirò che devo limare qualcosa di me. Io non ho paura degli altri: quando ci confrontiamo per me è una grande ricchezza, quindi la sto vivendo più come un'esperienza mia per capire fino a che punto sono coraggiosa".