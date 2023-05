Isola dei Famosi, la Drusian replica a Helena Prestes: "Non voglio incontrarti mai più!"

Ancora una volta Helena Prestes è stata nel centro del mirino all'Isola dei Famosi. Eliminata dal televoto la scorsa settimana, la naufraga è tornata sulla Playa Fantasma ed è subito iniziato un dibattito che ha visto coinvolte Pamela Camassa, Cristina Scuccia e Alessandra Drusian dei Jalisse. Quest'ultima in particolare non le ha certo mandate a dire, ma anzi ha tirato fuori tutta la sua forte personalità, quella di sui, secondo Helena, sarebbe completamente priva.

Cosa è successo

Dallo studio Ilary Blasi ha deciso di concedere a tutte le naufraghe la possibilità di dire alla Prestes tutto ciò che pensano dopo le dichiarazioni ascoltate in un video nel quale la naufraga ha ammesso di essere rimasta delusa dall'allontanamento dell'ex suora e ha dichiarato che la Drusian vive all'ombra del marito Fabio e ha litigato con lei per emergere. Il confronto è iniziato con Pamela Camassa, che le ha espresso il suo pensiero: "Io ti ho detto sempre quello che pensavo. Tu volevi sapere per forza della mia vita, ma non si va a comando. Uno sente di aprirsi quando è il momento giusto. Io con te non ho utilizzato alcuna maschera. Fai pace con la testa e con la tua vita, e smettila di dire che le persone non hanno personalità, perché noi tutte l'abbiamo". Non è mancata la risposta di Helena: "Lei dice le cose alle spalle. Qual è il problema nel conoscere le persone della stessa tribù? Ho scoperto che parlava male di me a Luca e Gian Maria. Non mi fido molto di Pamela". Per quanto riguarda Cristina Scuccia, l'ex suora ha ribadito quanto già detto in precedenza sulla questione "trasparenza", confessando però di capire la sua delusione perché il percorso lo avevano iniziato insieme, unite.

Uno scontro infuocato

La seconda a prendere parola è stata Alessandra Drusian, protagonista di un momento alquanto infuocato in cui ha affermato di non aver litigato con lei solo per emergere, ma di avere semplicemente un carattere forte che ad un certo punto la porta a esplodere: "Non siamo compatibili io e te. All'inizio ho cercato di farti capire determinate cose. Mi hai detto di aiutarti quando sbagli, e ho cercato di aiutarti... Non sono assolutamente all'ombra di Fabio. Lui ha la sua personalità e io la mia". Alle sue parole Helena ha riso per poi interrompere il suo discorso, il che ha portato Alessandra ad arrabbiarsi: "Stai zitta! Aspetta che finisco di parlare e poi parli anche tu".

La Prestes ha risposto di aver solo fatto una risata, ma la Drusian ha replicato: "E allora la prossima volta che parli tu mi giro dall'altra parte come fai sempre ogni volta che io cerco di intromettermi nel tuo discorso. Se è per chiedere favori sei tutta buona e gentile, se io mi intrometto in un discorso che stai facendo tu, cercando di spiegare alcune cose, tu proprio ti giri dall'altra parte. A questo punto lo faccio anche io, utilizzerò l'indifferenza se dovessi entrare nel gruppo perché mi hai offeso alla grande. Dirmi che non sono una donna, mi dispiace, non lo accetto. Puoi dire quello che ti pare adesso, ma entra da una parte ed esce dall'altra". Helena le ha detto: "Non mi hai dimostrato che sei una donna forte. Io capisco che potresti essere mia madre, ma non puoi permetterti di dirmi di stare zitta". Ma la Drusian si è permessa eccome, e non si è affatto pentita: "Mi permetto. Io non ho bisogno dei tuoi consigli, io vivo da sola. Non vedo l'ora di uscire da qua e non incontrarti mai più, figlia mia!".