Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini madrina della puntata con "Mi hai fatto scendere la catena"

Elettra Lamborghini ha acceso i motori e si sente. L'opinionista che ha dovuto partecipare alle prime puntate solo in videocollegamento sta prendendo confidenza con lo studio e i naufraghi. I due appuntamenti settimanali hanno mostrato un netto cambiamento nei suoi commenti: dopo la fase riflessiva sulle personalità dei concorrenti e le dinamiche che avrebbero potuto creare, Lamborghini ha lasciato andare il suo istinto e la sua parlantina.

Elettra Lamborghini e i commenti ai naufraghi

Il primo commento da citare è senza ombra di dubbio l'esternazione super spontanea con la quale ha commentato il racconto di come Angela Melillo, leader della settimana, e tutti i naufraghi si fossero dimenticati la porzione di cibo per Miryea. Stava parlando Melillo, raccontando come fosse avvenuta la dimenticanza e Elettra indignata da quanto stava affermando, e con lei i naufraghi, ha esclamato: "Ma che stronzata è questa" portando Ilary a risponderle con un "Elettra scuss?!" in quanto molto sorpresa.

La discussione è continuata senza troppi screzi, tutti si sono spiegati,

Il secondo non poteva che essere ia bellissima frase "Mi hai fatto scendere la catena" che Elettra dice riferendosi a Drusilla. La regia appena mandato il video riassuntivo dell'amicizia tra Drusilla e Miryea che mostrava un allontanamento da parte di Gucci, in particolare perché "canta all'improvviso" e perché "non sempre capisce alla prima". Queste due le motivazioni non sono per nulla piaciute a Elettra che è intervenuta con la frase sulle catene: "Se ti infastidisci perché una persona canta stiamo messi bene. Tutti sull'Isola non mangiate, anche Miryea non sta mangiando ma non per questo si comporta così. A me dispiace veramente perché sono in nomination due dei personaggi con più carattere" ha concluso Elettra parlando di Miryea e Awed.