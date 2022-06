Isola dei Famosi: il meglio della 23esima puntata, l'eliminato e i nominati

Manca sempre meno alla finalissima di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, l’edizione più lunga di sempre, che terminerà il 27 giugno. Nel frattempo cresce la trepidazione del pubblico, che ha modo di scegliere il primo finalista del reality. Tra rapporti incrinati e amori finiti gli equilibri sull'Isola sono sempre più labili.

L’eliminato

Questa settimana erano Estefania, Marialaura, Gennaro e Nick sono i quattro Naufraghi in Nomination e uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Palapa. Il televoto decreta che ha dovere abbandonare il gruppo è Gennaro. Il Naufrago, prima di raggiungere la solitaria Playa Sgamadissima, ha però la possibilità di fare la sua ultima Nomination e decide di rivolgere il Bacio di Giuda a Mercedesz: "Abbiamo avuto un po' di tensioni negli ultimi giorni" dice il modello spiegando le ragioni della sua decisione. Gennaro approda a Playa Sgamadissima, ormai abitata dalla sola Pamela Petrarolo. Ma sulla seconda Isola c’è posto solo per una persona. Viene dunque indetto un televoto flash tra i due naufraghi che stabilirà chi dovrà abbandonare definitivamente il reality. E' Pamela a poter allungare la sua permanenza sull'Isola parallela, Gennaro deve abbonare definitiviamente il gioco, che lascia la Petrazzolo con un commento positivo: "Merita questo traguardo!" Inizia così per Pamela la terza settimana in solitaria su Playa Sgamada.

I nominati

Anche nel corso di questa 23esima puntata è giunto il tanto atteso, quanto temuto, momento delle Nomination, che vengono svolte in modalità segreta. Dopo i recenti dissapori il più votato dal gruppo risulta essere Nick Luciani, accusato dai compagni di essere falso e stratega. A decidere chi dovrà sfidare il cantante al televoto è la nuova leader, Carmen Di Pietro. La showgirl fa il nome di Mercedesz Henger. Sono dunque Nick eMercedesz i naufraghi al televoto. Chi dovrà abbandondare l'Honduras?