Isola dei Famosi: il meglio della 13esima puntata, l'eliminato e i nominati

La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi si è confermata caliente come anticipato dalla padrona di casa Ilary Blasi. Ad animare il programma gli scontri tra le due fazioni, che hanno portato a minacce a gravi accuse di complotto. Altro tema che ha elettrizzato la serata di canale 5 lo sbarco su Playa Renovada di Beatriz, ex di Roger, che ha potuto finalmente confrontarsi con Estefania ed il modello.

L’esito dei televoto: chi è stato eliminato

Tra una recriminazione e l’altra la padrona di casa annuncia ai naufraghi l’esito del televoto. A scontrarsi Blind, Carmen ed Estefania. E’ proprio la modella a dover abbandonare la Palapa e trasferirsi direttamente su Playa Sgamada.

Non prima di fare la sua ultima Nomination e dare il suo personale Bacio di Giuda a Nicolas, reputato di essere falso e doppiogiochista.

Un altro televoto galvanizza la serata. Questa volta a scontrarsi sono le tre donne di Playa Sgamada: Lory Del Santo, Ilona Staller e Licia Nunez. Una tra loro dovrà definitivamente dire addio alle sue compagne per tornare in Italia, mentre la naufraga più votata potrà finalmente fare rientro su Playa Rinovada e continuare così il suo percorso sull’Isola. Il momento del verdetto è arrivato, ma non senza gaffe. Lory è la Naufraga più votata e può finalmente raggiungere la Palapa e ricongiungersi al suo amato Marco. Una tra Ilona e Licia, legate da un profondo rapporto d’amicizia, dovrà definitivamente abbandonare l'Isola. Ilary dà il verdetto finale: è Ilona che deve abbandonare l’Honduras e fare ritorno in Italia.

Le Nomination: il gruppo sempre più separato

Come ogni settimana all’Isola dei Famosi è tempo di Nomination che vengono svolte in modalità segreta. Anche questa volta, come accaduto nella scorsa puntata, le Nomination dei naufraghi ripercorrono gli schieramenti e le animosità sempre più forti tra le due fazioni.

Gli ex Cucaracha fanno compatti il nome di Laura. Quelli che erano un tempo i Tiburon invece votano Nick. Anche Lory Del Santo appena sbarcata su Playa Renovada, su suggerimento del fidanzato Marco Cucolo, sceglie proprio di nominare il musicista.

E’ lei che, avvallando le dinamiche del gruppo capitanato dai coniugi Russo, diventa l’ago della bilancia mandando in nomination Nick. Insieme a lui Nicolas Vaporidis, colpito precedentemente dal bacio di Giuda di Estefania. Manca il nominato scelto dal nuovo leader Carmen Di Pietro. La showgirl fa ricadere la sua scelta su Clemente Russo.

Sono dunque Nick, Nicolas e Clemente i nominati della settimana. Chi avrà la meglio?