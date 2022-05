Isola dei Famosi: il meglio della 18esima puntata, l'eliminato e i nominati

Venerdì 20 maggio è andata in onda un’entusiasmante puntata dell’Isola dei Famosi che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo. Dalle repliche dei naufraghi al ciclone dell’Isola, Guendalina, fino al romantico incontro tra Blind e la fidanzata Greta. Un appuntamento dove però non sono mancati nemmeno i momenti di tensione, dal faccia a faccia tra gli ex e nuovi amori sbocciati su Playa Rinovada, fino al confronto tra gli acerrimi nemici Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis.

Gli eliminati

Al televoto questa volta si sfidano Mercedesz e Nicolas, uniti anche da una reciproca antipatia. E’ la ragazza a dover abbandonare Playa Rinovada e spostarsi su Playa Sgamadissima, la spiaggia dove il destino dei Naufraghi rimane in sospeso fino a contrordine. Come di consueto l’eliminato prima di andarsene deve lasciare il suo bacio di Giuda. Come prevedibile la Henger sceglie di rivolgerlo proprio a Vaporidis: "Secondo me Nicolas è uno stratega, molto di più di altre persone qua dentro. Pesantissimo stratega e anche un po' noiosetto”, argomenta. Mercedesz raggiunge la nuova playa, dove questa settimana non vengono aperti nuovi televoti.

I nominati

I nuovi arrivati, Pamela, Marco, Luca e Gennaro sono chiamati a sfidarsi. La vincitrice del duello è la Petrarolo che ha l’ingrato compito di scegliere uno dei compagni da mandare direttamente al televoto. La conduttrice fa il nome di Luca. Si svolgono poi per i naufraghi le consuete nomination in modalità segreta. Metà del gruppo vira compatto su Estefania, giudicata dai concorrenti di essere falsa e manipolatrice. L’altra metà si indirizza verso Roger, definito poco accogliente con i nuovi arrivati. Si profila dunque uno scontro al televoto tra gli ex Estefania e Roger. Ma manca all’appello la nomination del nuovo leader, Carmen Di Pietro. La showgirl sceglie di inviare al televoto Gennaro Sono dunque Luca, Estefania, Roger e Gennaro i naufraghi al televoto. Chi sarà il prossimo ad abbandonare Playa Rinovada?