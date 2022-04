Isola dei Famosi: il meglio della 12esima puntata, l'eliminato e i nominati

Una puntata dell’Isola fiammeggiante, quella andata in onda venerdì 29 aprile, in cui tensioni e decisioni sono state le parole chiave che l’hanno fatta da padrone.

Ad aprire il programma i divertenti siparietti tra mamma Carmen e il suo Alessandro. La Di Pietro, incalzata da Ilary e i compagni, non si decide a mollare la presa da mamma chioccia con il figlio, tra baci del mattino e amorevoli cure.

Si passa poi alle ostilità, con la diatriba che ha visto protagoniste Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi. Le due vengono chiamate al confronto arrivando allo scontro fisico.

E ancora un crescendo di tensioni all’Isola con la lettera scritta da Beatriz per l’ex Roger. La ragazza è sbarcata proprio in Honduras per chiarire con il modello, ma anche con la rivale in amore Estefania…

Licia isolata, criticata, eliminata

Focus su Licia che si è mostrata sempre isolata e distante dai naufraghi, non integrandosi nelle dinamiche del gruppo. Non a caso Blind ha rivolto il bacio di Giuda proprio a lei.

I rapporti tra i due permangono incrinati ed hanno tempo di confrontarsi. La Nunez risponde alle accuse del rapper per cui la donna sarebbe falsa e costruita. Ribatte l’attrice: “E’ la mia professione per cui ho fatto sacrifici. Ho costruito una corazza per non sentire delusioni”. Licia rincara la dose accusando il giovane di essere uno stratega e di come sia cambiato nel corso del programma.

Si passa all’esito del televoto. Questa volta sui carboni ardenti ci sono Marco, Guendalina, Edoardo e Licia. E’ proprio quest’ultima a dover abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamada, non prima però di aver dato il suo bacio di Giuda. A riceverlo, inaspettatamente è Alessandro. Mamma Carmen è sorpresa e vuole immediatamente capire le ragioni dietro al gesto temendo che il figlio abbia combinato qualcosa dietro le sue spalle.

Uno sguardo Playa Sgamada. Chi è l'eliminato della puntata

Da una spiaggia all’altra, l’attenzione questa volta a Playa Sgamada dove corrono le tensioni tra Ilona e Lory, divise da rancori, riappacificazioni e di nuovo rancori. L’ex attrice erotica insinua incertezze nella Del Santo, sostenendo che Marco non le sia fedele e lamentando come la donna abbia già vinto una passata edizione dell’Isola. La regista non ci sta e accusa la naufraga di essere falsa, spietata e col cuore di ghiaccio. Le due vengono invitate al confronto, Lory tenta di calmare le acque, tuttavia Ilona non appare propensa ad una nuova riconciliazione.

Ma a scuotere ulteriormente gli animi a Playa Sgamada ci pensa il televoto flash aperto dalla padrona di casa, Ilary Blasi. La regina e la principessa di Playa Sgamada, come sono state ribattezzate rispettivamente Ilona e Lory, rimangono sul trono, a dover abbandonare il reality è Marco Senise. E' lui l'eliminato della puntata.

Le prove dell’Isola: la prova ricompensa e la prova leader

Tempo di prove all’isola dei Famosi. Si inizia con la prova ricompensa, questa volta in palio delle t-bone steak. I naufraghi hanno 4 minuti di tempo per riposizionarsi su di una trave di legno senza cadere in acqua. I concorrenti riescono a conquistare 4 bistecche.

Si passa alla prova leader, con la sfida di apnea. A trionfare sono Guendalina e Edoardo che duellano nella prova di sbarramento, la prova leader diventa una questione di famiglia.

Dopo un testa a testa tra i Tavassi, con Edoardo che tenta di dissuadere la sorella a suon di linguacce e smorfie, è l’influencer ad avere la meglio.

Le nomination: il gruppo è diviso

Come di consueto all’Isola non mancano le nomination che questa settimana saranno segrete.

Anche le nomination ricalcano gli schieramenti e le inimicizie tra frazioni. Metà degli isolani vota infatti contro Carmen con la motivazione che sia doppiogiochista , la restante metà fa il nome di Estefania, giudicata di essere falsa.

Motivazioni che non convincono appieno l’opinionista Vladimir Luxuria secondo la quale i naufraghi si sarebbero accordati.

Oltre a Carmen e Estefania manca il nominato dal nuovo leader, Guendalina. La Tavassi, commossa dopo l’incontro con la madre, restituisce lo sgarbo del bacio di giuda a Blind.

I nominati della puntata sono dunque Carmen di Pietro, Estefania Bernal e Blind. Chi avrà la meglio?