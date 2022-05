Isola dei Famosi: il meglio della 14esima puntata, l'eliminato e i nominati

La quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi è stata ribattezza “L’anima di un nuovo mondo”, dalla padrona di casa Ilary Blasi.

Già perché a Playa Renovada, i naufraghi, un tempo divisi in due fazioni, hanno mescolato le carte ritrovandosi in un tutti contro tutti, che ha portato a nuove tensioni e rivalità, mettendo alla prova anche solide amicizie.

L’esito dei televoto: chi è stato eliminato

A far capitolare i gruppi anche l’eliminazione di Clemente Russo, considerato il capobanda dei Tiburon. Il pugile è stato raggiunto su Playa Sgamada dalla moglie Laura Maddaloni, che è stata l’eliminata della puntata, perdendo al televoto con Lory Del Santo.

Prima di lasciare Playa Renovada la donna ha avuto possibilità di fare la sua ultima Nomination dando il bacio di Giuda, che Laura inaspettatamente rivolge a Roger : "Col tempo scopriranno anche altre carte di Roger”, ha commentato la judoka.

Oltre la dipartita dei coniugi Russo a scuotere gli equilibri dell’Isola è stato anche l’ingresso delle tre conquistadoras: Maria Laura, Mercedes e Fabrizia.

In questi giorni, infatti, le tre naufraghe si sono fatte conoscere dai loro compagni, in particolare Mercedes ha mostrato una forte intesa con Edoardo, mentre Maria Laura si è avvicinata al giovane Alessandro, sotto lo sguardo vigile di mamma Carmen.

Proprio nel corso della puntata i compagni di avventura sono chiamati a decidere le sorti delle nuove arrivate. Una di loro può salvarsi mentre le altre devono affrontare un televoto flash: la più votata può rimanere su Playa Renovada mentre quella meno votata dovrà raggiungere Playa Sgamada. Il gruppo compatto sceglie di salvare Mercedes, sono dunque Maria Laura e Fabrizia a doversi sfidare al televoto. Il verdetto arriva implacabile: la Naufraga che deve abbandonare Playa Palapa è Fabrizia Santarelli. Anche lei ha la possibilità di togliersi un sassolino dalla scarpa e dare il bacio di Giuda ad uno dei suoi compagni: "Voglio baciare Marialaura perchè non mi piace il suo comportamento" dice, accusando la compagna di non essersi impegnata abbastanza per aiutare il gruppo durante questi primi giorni.

I nominati della settimana

Tempo di nomination all’Isola dei Famosi. Questa settimana su Playa Renovada ci sono ben due leader, una per le donne, Guendalina e uno per gli uomini, Roger.

Dopo aver conquistato l’ambito titolo i due sono chiamati ciascuno a fare il nome di un naufrago da mandare direttamente al televoto.

L’influencer sceglie Maria Laura, mentre il modello fa il nome di Edoardo.

Anche per i restanti naufraghi è ora di fare le loro nomination, in modalità segreta.

La più votata del gruppo risulta essere Lory. Ma i nuovi leader Guendalina e Roger vengono chiamati a compiere un’ulteriore scelta, devono decidere di comune accordo un altro naufrago da mandare al televoto. I due virano su Marco. I nominati della settimana sono dunque Maria Laura, Edoardo, Lory e Marco. Chi dovrà abbandonare il gioco?