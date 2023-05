Isola dei Famosi: Enrico Papi, Ilary Blasi e Alvin, il triangolo delle frecciatine

Nei giorni scorsi si è parlato spesso di un presunto conflitto tra Ilary Blasi ed Enrico Papi per via dell’esuberanza di quest’ultimo durante le dirette dell’Isola dei Famosi. Nelle puntate precedenti il conduttore si è fatto sentire e non poco: interveniva in ogni occasione, anche quando i concorrenti parlavano in collegamento dall’Honduras, un atteggiamento che avrebbe indispettito la Blasi, anche se non ci sono conferme al riguardo.

La prima battuta

Nella terza puntata, andata in onda il 2 maggio, l’atteggiamento di Papi è cambiato. L’uomo è sembrato meno mattatore del solito: sarà colpa del tapiro ricevuto dagli inviati di Striscia la notizia? È proprio a quest’ultimo oggetto che si deve la prima frecciatina della serata. Dopo averlo presentato come opinionista, la conduttrice ha subito dichiarato: “Fresco, fresco di Tapiro, ho visto!”. Non è mancata la risposta immediata di Enrico il quale ha ironizzato: “Purtroppo, e poi il Tapiro l’ho preso per colpa tua, perché io non c’entravo nulla!”. “È sempre colpa mia. Adoro!”, ha concluso Ilary Blasi con il sorriso sulle labbra. Un botta e risposta, in fondo, vissuto bene da entrambi, perché dal toni della voce si intuiva che non c’era rabbia.

La seconda frecciatina

Ma non è finita qui, perché in seguito si è verificato un altro momento divertente, dovuto questa volta alle parole di Alvin. Dall’Honduras l’inviato ha insinuato che la conduttrice non sia in grado di comprendere le prove più difficili: “Questa prova [quella Leader] l’ho pensata per una settimana e solo per te cara Ilary, perché la spiegazione di questa prova è quella più semplice in assoluto di tutte le edizioni dell’Isola dei Famosi”.

“Guarda che c’è pure un’altra bionda in studio, eh!”, ha risposto la padrona di casa riferendosi a Luxuria, sostenuta dall'opinionista e Papi in studio: “Tu stai dicendo che Ilary non capisce le tue spiegazioni!”, ha detto l’ex conduttore di Sarabanda ad Alvin. La Blasi ha iniziato a pronunciare il vero numero di telefono di Alvin, come aveva già fatto in passato e motivo per cui tra i due c’era stata una piccola lite poco prima dell’inizio del reality. “La malizia è nelle orecchie di chi l’ascolta”, ha ironizzato l’inviato. Subito dopo, vedendo Enrico Papi ridere, la donna non si è lasciata sfuggire l'occasione di rincarare la dose: “Guarda, Enrico che ce ne ho pure per te eh! Volete il suo numero? 335… Guarda che l’ho imparato eh!”. “Ti strappo la cartellina”, così Papi ha chiudo il momento più alto della serata.