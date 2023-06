Isola dei Famosi, il recap della finale: chi è il vincitore del reality show guidato da Ilary Blasi

Una serata travolgente, intensa, ricca di colpi di scena e sorprese emozionanti quella regalata dalla tanto attesa finale de L'Isola dei Famosi, andata in onda il 19 giugno e condotta dall'immancabile Ilary Blasi, la cui secondogenita, Chanel Totti, era presente in studio con il fidanzato Cristian Babalus. Il pubblico ha decretato il vincitore assoluto di questa edizione, e il risultato non è stato così sorprendente: si tratta di Marco Mazzoli, tanto amato dagli telespettatori sin dalle prime puntate del reality. Tante le sfide nel corso della finale, così tante che star dietro a tutto sembrava quasi un'impresa. Per non parlare poi delle numerose sorprese da parte degli autori dedicate ai finalisti: tutte in un modo o in un altro hanno portato i nostri naufraghi a piangere di gioia senza mai riuscire a trattenere le lacrime. Ora, per addentrarci meglio nei particolari, vediamo insieme i momenti più salienti della diretta del 19 giugno de L'Isola dei Famosi.

Il recap della puntata del 19 giugno de L'Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia vs Luca Vetrone: oltre ogni previsione, il primo televoto della serata viene vinto da Luca Vetrone, un "nip", un giovane non famoso che sa tenere testa ai veri vip, tanto da mandare a casa addirittura l'ex religiosa.

Sorprese: tanti i momenti di grande emozione, e tra questi è bene citarne 4 in particolare: Luca Vetrone incontra la madre e i due si stringono in un forte abbraccio, con lui che le ricorda quanto è bella e lei che gli dice di volergli bene e di essere cresciuto molto in questi due mesi; Alessandra Drusian abbraccia la figlia maggiore Angelica in Honduras e scopre in diretta che la più piccola - Aurora, presente in studio - si è fatta un piercing al naso. La sua reazione è fantastica, perché prima la guarda stupefatta e poi afferma: "Ti ho sgamata!"; Pamela Camassa rivela di sentirsi in colpa per non aver partecipato al matrimonio della sorella Manola in quanto impegnata con L'Isola dei Famosi. Quando la rivede nella Palapa, la abbraccia, si commuove e poi dichiara: "Avete fatto il miracolo", perché quest'ultima, avendo due figlie, è sempre molto restia ad allontanarsi da casa anche solo per una notte; Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero parlano con le proprie mogli: il primo dal vivo, dopo uno scherzo orchestrato da Ilary, il secondo grazie a un collegamento con lo studio, perché la donna è incinta. Entrambi sembrano davvero innamorati delle loro dolci metà, come già dimostrato in diverse occasioni dai due giovincelli.

Helena Prestes in studio: tanto odiata dagli altri concorrenti quanto amata dal suo Carlo Motta, Helena Prestes entra in studio senza sapere che ben presto l'avrebbe raggiunta il suo fidanzato per farle una sorpresa. Una volta arrivato con un mazzo di rose rosse, i due si baciano più volte per cercare di dimostrare a tutti che il loro amore è reale e non una falsa come sostenuto in precedenza da Vladimir Luxuria, la quale afferma con ironia e un ventaglio in mano: "Mi sto asciugando le lacrime dalla commozione..."

Mazzoli vince: Al momento dell'annuncio del vincitore Marco si commuove - cerca di trattenersi ma senza riuscirci granché - e bacia la moglie. Tutti in studio esultano per la sua conquista, compreso Paolo Noise che applaude senza sosta dallo studio. Quando il protagonista dell'evento alza il trofeo dell'Isola, subito dopo aver abbracciato gli altri finalisti del reality e Alvin, il pubblico e gli opinionisti si alzano in piedi continuando a battere le mani per complimentarsi e festeggiare insieme a lui il tanto desiderato traguardo.

La classifica

Mazzoli vince la prima prova, scegliendo con la cerimonia del machete Alessandra Drusian, che perde al televoto contro Luca Vetrone e diventa quindi la quinta classificata de L'Isola dei Famosi. Nella seconda prova trionfa Andrea Lo Cicero, il quale sceglie di mandare al televoto flash Luca Vetrone che a sua volta decide di sfidare Pamela Camassa, quarta classificata del programma. Infine, Lo Cicero (terzo) deve competere con Vetrone e perde, mentre con l'ultima votazione della puntata Mazzoli (primo) batte anche il più temuto della serata, Luca (secondo), e ottiene 100.000 euro, la cui metà sarà devoluta a un'associazione benefica scelta dallo stesso vincitore.