Isola dei Famosi: chi sono i sei finalisti del reality show condotto da Ilary Blasi

La semifinale de L'Isola dei Famosi si è conclusa regalando sorprese inaspettate e conferme attese: ci riferiamo ai finalisti decretati nel corso della puntata andata in onda il 16 giugno su Canale 5 da alcune sfide faticose e televoti flash. Dopo il traguardo personale di Pamela Camassa, giunta in finale già nella scorsa puntata e restia a mettere a rischio la sua permanenza sull’Isola con una prova (infatti rifiuta di sacrificare il proprio posto per gli altri naufraghi), scopriamo insieme chi sono gli altri 5 finalisti.

I finalisti de L’Isola dei Famosi

Il secondo finalista della semifinale è Luca Vetrone, il personal trainer entrato in gara quando il reality era già cominciato. Di recente il giovane 28enne si è fatto notare per aver accusato Helena Prestes di essere una persona falsa perché davanti alle telecamere si mostra in maniera diversa rispetto alla donna che è realmente.

Il terzo finalista è Marco Mazzoli, il quale ha raggiunto la meta grazie a una sfida che consisteva nel completare un puzzle. Il conduttore radiofonico, lo ricordiamo, è stato al centro di numerosi litigi con Andrea Lo Cicero, ma ora i due sembrano diventati ottimi amici. Non solo: tante anche le liti con Gian Maria Sainato, che aveva parlato di “bullismo” nei suoi confronti da parte del naufrago e di Paolo Noise.

Quarto finalista è Andrea Lo Cicero, anche leader dell'ultima settimana sull'Isola più amata dagli italiani. L’ex rugbista il quale ha avuto problemi a relazionarsi con Nathaly Caldonazzo, definita da quest’ultimo come un’arrampicatrice sociale, opportunista e falsa, e Marco Mazzoli.

La quinta finalista è Cristina Scuccia, la cui presenza in finale non sorprende affatto, come del resto quella di Mazzoli. La donna è al centro dell’attenzione da diverse settimane per via del “germoglio”, il nuovo amore di cui ha parlato in diretta. Nessun nome all’orizzonte, nemmeno sappiamo se si tratta di un uomo o una donna e alla fine poco importa. Anche le costanti liti tra l’ex religiosa e Helena Prestes hanno fatto discutere molto, suscitando grandi polemiche sui social.

La finalista dell'Ultima Spiaggia

Infine, l’ultima finalista è Alessandra Drusian, la quale, dopo l’eliminazione dall’Isola principale, ha raggiunto Nathaly Caldonazzo all’Ultima spiaggia per poi vincere al televoto flash e mandare la rivale a casa. La componente dei Jalisse, lo ricordiamo, è stata protagonista di uno scontro acceso contro Helena Prestes, che l’aveva accusata di vivere all’ombra del marito, Fabio Ricci, e di aver litigato con lei solo per emergere. Al momento la Drusian si trova sulla seconda Isola all’insaputa degli altri naufraghi.