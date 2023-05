Isola dei Famosi, Fiore e Asia Argento insieme: l'emozionante abbraccio e la prova ricompensa

Grande attesa per l’arrivo di Asia Argento in Honduras, tuffatasi dall’elicottero per raggiungere la sorella Fiore sull’Isola in un momento di grande sconforto per quest’ultima. Durante la settimana infatti non sono mancate polemiche e accuse da parte delle sue compagne di tribù, le Chicas. L’attrice resterà alla Playa per una notte soltanto.

La sorpresa

Nella terza puntata dell’Isola dei Famosi Fiore Argento è stata chiamata in spiaggia per aprire uno scrigno. Prima di schiudere l’oggetto, però, Ilary Blasi ne ha spoilerato il contenuto: si trattava di una fotografia, un’immagine che vedeva protagoniste la naufraga e le sorelle Asia e Anna, venuta a mancare in giovane età e fulcro di una seconda sorpresa. “Questa è Asia, me la manda lei?”, ha chiesto Fiore, visibilmente emozionata una volta visto il contenuto. Subito dopo è partito un videomessaggio molto dolce dell’attrice: “Sono Asia, la tua sorellina. In questa foto siamo noi ad Haiti, il nostro primo viaggio avventuroso. Anna è un po’ il nostro angelo protettore, e ora è come se proteggesse un po’ entrambe: se ti rivolgessi a lei sull’Isola, potrebbe aiutarti. Sei la mia sorella maggiore, mi hai fatto da mamma. Però le cose sono cambiate: sono qui per sostenerti. Noi ti guardiamo sempre da casa, dimostra che donna forte sei nella tua vita e ricordati di non mollare mai”.

La sorpresa è appena iniziata, perché in quel momento la sorella è dietro alle sue spalle. Prima di vederla, Ilary Blasi le ha chiesto di raccontarle com’è Asia nella vita, senza rivelare la sua presenza sull’Isola: “Io la amo tantissimo. è un regalo che mi sta dando una grande forza. Ti ringrazio tanto, con tutto il cuore. Quando Asia è nata io avevo già 5 anni e mezzo. Era una bambina iperintelligente e si annoiava facilmente. Mi chiedeva: ‘E ora cosa posso fare?’”. Asia, ormai dietro la naufraga, ha gridato: “Gioca con me!”. Le due donne si sono abbracciate creando un momento intenso e vero, ricco di pathos e di sincerità.

La prova

Asia Argento è stata protagonista di un abbraccio che difficilmente dimenticheremo, è vero, ma è anche diventata l’eroina dei naufraghi. Quest’ultima infatti ha dovuto affrontare da sola la prova ricompensa, una sfida molto difficile che consisteva nel recuperare in acqua le chiavi giuste - erano attaccate a delle boe - per aprire i 3 forzieri dei concorrenti in soli 4 minuti. Cosa c’era dentro questi contenitori? Pasta. L’Argento è riuscita nell’impresa nonostante la ferita all’alluce destro e così tutti i partecipanti hanno potuto mangiare, in soli 2 minuti di tempo e con le mani, dal piatto destinato alla propria tribù.