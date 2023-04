Isola dei Famosi, sorpresa per Fiore: il videomessaggio di Dario Argento

È spaesata Fiore Argento. Chiamata da Ilary Blasi nella Palapa, il luogo dedicato alle nomination, non sa cosa aspettarsi e lo si percepisce anche dietro lo schermo. È lei stessa, ad un certo punto, a chiederlo: "Perché sono qua?". Dopo le numerose sorprese inaspettate della prima puntata, è normale chiederselo, anzi sarebbe strano il contrario: questa volta però nessuna cocente delusione, perché la Blasi ha in serbo per lei la prima sopresa della stagione: un videomessaggio da parte di una persona a lei molto cara.

La sorpresa

Una volta concluse le domande di rito, la conduttrice la invita a guardare un video che in un primo momento mostra la donna mentre parla del padre, Dario Argento, dicendo che quest'ultimo è sempre stato presente nella sua vita e l'aiutava persino a svolgere i compiti per la scuola. "Mio padre è anche il mio migliore amico. Sono contenta che mi guardi alle prese con l'Isola e spero che veda quanto sono forte e quanto resisterò. Lui sa che io lo sono, forte, però vorrei dimostrargelo una volta in più", aggiunge.

"Ciao Fiore, sono il tuo papà. Sono molto orgoglioso perché hai accettato questa sfida. Te la caverai bene: hai cuore e coraggio. Sei una ragazza in gamba, e questo l'ho sempre saputo. Voglio darti un consiglio: 'Se qualcuno ti provoca non abboccare, ma vivi questa avventura al meglio e sii felice. Sei la mia fiorellina. Ti voglio bene", dichiara Dario Argento nel breve ma intenso videomessaggio. Un amore, quello provato per Fiore, che emerge dai suoi occhi luccicanti mentre dice quello che tutti i figli vorrebbero sentirsi dire dai propri genitori: "Ti voglio bene". Anche la naufraga è emozionata, lo si vede dai suoi occhi e dal suo sguardo fisso, quasi perso in quelle parole d'affetto.

La reazione di Fiore

Fiore Argento ringrazia per la commovente sorpresa, e ammette che è esattamente ciò che le serviva ascoltare e vedere in quel momento. Quando la conduttrice le chiede del rapporto con il padre e di cosa potrebbe mancarle di lui, la Argento risponde: "Mi mancano il suo affetto e la sua vicinanza, ma anche le sue battute. Viaggiare con lui è divertente e illuminante perché i suoi racconti sono sempre interessanti, aprono la mente. Spesso è anche divertente ed è un papà dolcissimo, un grande papà! Prima di partire per questa avventura non mi ha dato nessun consiglio, mi ha solo detto: 'In bocca al lupo. Vai!'.